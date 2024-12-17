‘İsrail işgalini genişletiyor’... Golan’ı gasp planı

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Suriye’de muhaliflerin Şam’da kontrolü ele geçirmesi sonucu 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık’ta hiç beklemeden Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleten İsrail, bölgedeki saldırgan ve işgalci politikalarını sürdürüyor. Suriye genelinde Esad rejiminden geriye kalan tüm askeri altyapıyı imha etmeye yönelik yoğun saldırılar düzenleyen İsrail, son olarak da işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan yasadışı yerleşim birimlerini iki katına çıkarma kararı aldı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri’ndeki “demografik büyümeyi teşvik planını” onayladı.

YATIRIM YAPACAKLAR

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, “Savaş ve Suriye’ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan’daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği” belirtildi. İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki “demografik büyümeyi teşvik planına” 40 milyon şekel (yaklaşık 390 milyon TL) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu’nun, “Golan’ın güçlenmesi İsrail’in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir” ifadelerine yer verildi. Genişleme planının 8 Aralık’tan sonra işgalin genişletildiği bölgeleri değil, 1967’den bu tarihe kadar işgal altında bulunan bölgeleri kapsayacağı belirtildi.

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TÜRKİYE’DEN KINAMA

İsrail’in adımına Türkiye başta olmak üzere çok sayıda bölge ülkesi tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu adımın İsrail’in son günlerde Suriye’ye yönelik saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinin “kaygı verici” olduğu belirtilirken, bunun “İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması” olduğu kaydedildi. Dışişlerinin açıklamasında, İsrail’in eylemlerinin Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara zarar verdiği vurgulanarak, uluslararası topluma tepki çağrısında bulunuldu.

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BERLİN: BUNDAN VAZGEÇİN

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Mısır da kınama yayınlayarak İsrail’in kararına tepki gösterdi. Tüm ülkelerin açıklamalarında Golan’ın Suriye toprağı olduğu vurgulanırken, uluslararası topluma İsrail’in saldırgan politikalarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı. İsrail’e tepki gösteren bir diğer ülke de Almanya oldu. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, uluslararası hukuka göre Golan’ın Suriye toprağı olduğu ve bu nedenle İsrail’in burada işgalci güç olduğunu vurgulayan Wagner, Tel Aviv yönetimine “bu plandan vazgeçin” çağrısı yaptı.

ORASI SURİYE TOPRAĞI

Golan Tepeleri, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’nda İsrail tarafından işgal edildi. İsrail ve Suriye arasında 1974 yılında Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması imzalanarak burada bir tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge oluşturulurken, İsrail bölgeyi 1981 yılında ilhak etmişti. Ancak Golan Tepeleri uluslararası toplum tarafından Suriye toprağı olarak tanınsa da 2019 yılında Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi Golan’da İsrail’in egemenliğini tanımıştı. Halihazırda Golan Tepeleri’nde yaklaşık 31 bin yasadışı İsrailli yerleşimci yaşıyor. Bölgede ayrıca 1967 yılındaki işgal sonrası evlerini terk etmeyen ve çoğu Dürzi Arap olan yaklaşık 20 bin Suriyeli bulunuyor. İsrail ordusu 8 Aralık’ta tampon bölgeye girmiş ve daha sonra başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerlemişti. İsrail yönetimi, tampon bölgedeki işgalin “geçici” olacağını savunuyor.