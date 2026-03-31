İsrail işgali resmen duyurdu! 'Köy ve beldelerdeki tüm evler yıkılacak'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Katz, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını söyledi.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar tampon bölge kurmayı planladığını şu sözlerle belirtti:

“Operasyonun sonunda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan içinde, tanksavar füzelerine karşı savunma hattında bir güvenlik bölgesinde konuşlanacak ve Litani Nehri’ne kadar olan tüm bölgeyi kontrol altına alacaktır.”

Bölgedeki sivillerin durumuna ilişkin konuşan Katz, "Kuzeye tahliye edilen 600.000’den fazla güney Lübnan sakininin Litani’nin güneyine geri dönmesi, kuzey sakinlerinin güvenliği sağlanana kadar kesinlikle yasaklanacak." dedi.

"TÜM EVLER YIKILACAK"

Katz, Lübnan'ın İsrail sınırında bulunan köy ve beldelerindeki tüm evleri yıkacaklarını açıkladı.

İsrailli Bakan, Gazze’de uygulanan yöntemin Lübnan’da da devreye alınacağını şu sözlerle iddia etti:

“Lübnan’daki sınıra bitişik köylerdeki tüm evler, Gazze’deki Rafah ve Beyt Hanun modeline göre yıkılarak, kuzey sakinlerinin üzerindeki sınıra bitişik tehditler tamamen ortadan kaldırılacaktır.”

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.