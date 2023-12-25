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İsrail, İranlı üst düzey komutanı öldürdü

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#İsrail#Suriye#Musavi
İsrail, İranlı üst düzey komutanı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 19:40

İsrail, Suriye’ye düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’yi öldürdü.

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İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi. İran basını ve güvenlik kaynakları, İsrail saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Musavi’nin Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonundan sorumlu olduğu belirtildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmezken, İsrail bu ayın başında Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’de “askeri danışman” sıfatıyla bulunan iki üyesini öldürmüştü.

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#İsrail#Suriye#Musavi

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