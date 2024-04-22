İsrail İran’ın S300’ünü vurdu iddiası

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İsrail’in İran’ın nükleer programının beşiği olan İsfahan’a saldırdığı haberinden bu yana, hasarın hedefi ve boyutu hakkında spekülasyonlar yapılırken, Tahran saldırının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

RADAR İSTASYONU VURULMUŞ

Ülkenin muhalif medya kuruluşlarından Iran International ve İngiliz BBC’nin analiz ettiği uydu verilerine göre, hava üssünde hasar olduğuna dair kanıtlar tespit edildi. Umbra Space uydu görüntüleme şirketi tarafından 15 Nisan’da çekilen görüntüde, Şikari hava üssünün kuzeybatı köşesinde bulunan dört adet Rus yapımı S-300 mobil uçaksavar füze rampası ve hava savunma sistemiyle ilgili diğer araçlar görülüyor. Cuma günkü saldırıdan sonraki fotoğraflarda ise mobil radar istasyonunun hasar aldığı anlaşılıyor.

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ABBAS’TAN ABD’YE VETO TEPKİSİ: ‘İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ’

Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Filistin’in BM’ye tam üyeliğini veto etmesinin ardından Washington ile ilişkileri “gözden geçireceklerini” söyledi. Filistin Haber Ajansı’na konuşan Abbas, ABD vetosunun Filistin halkının haklarını açıkça ihlal ettiğini ve uluslararası toplumun iradesine meydan okuduğunu ifade etti.

Mahmud Abbas

“Dünya uluslararası hukuku uygulamayı ve Filistin halkının yanında olmayı kabul ederken, Amerika işgali destekliyor” diyen Filistin lideri, ABD’nin “iki devletli çözüm ve bölgede barışın sağlanmasına ilişkin verdiği sözleri yerine getirmediğini” savundu. Filistin’in BM’ye tam üyeliğine dair karar tasarısı Cezayir tarafından 18 Nisan’da BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunulmuş, 12 “evet” ve 2 “çekimser” oy alan tasarıya yalnızca ABD “hayır” demişti.