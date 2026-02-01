×
Dünya Haberleri

İsrail İran'da hedef değiştirdi: Askeri yetkili, 'varoluşsal tehdide' işaret etti

Güncelleme Tarihi:

#İran#İsrail#İran Balistik Füzeleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 14:44

İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, ülkesinin İran'ın balistik füze kapasitesiyle bir arada yaşamasının mümkün olmadığını ve söz konusu füzelerin İsrail için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, İran'ın balistik füzelerine ilişkin, "İsrail, İran'ın balistik füzeleriyle bir arada yaşayamaz. İran'ın balistik füzeleri sınırlı bir askeri meydan okuma değil, varoluşsal bir tehdit." dedi.

Askeri yetkili, İsrail'in İran'a son saldırıları öncesinde Tahran'ın yaklaşık 2 bin balistik füzeye sahip olduğunu ve o zamandan beri yeniden üretime geçerek füze sistemlerini kayda değer bir hızla genişlettiğini iddia etti.

İran'ın aynı anda onlarca füze fırlatma kapasitesine ulaşmış olabileceğini iddia eden İsrailli yetkili, bu durumun gelecekteki olası çatışma senaryolarını daha karmaşık hale getireceğini savundu.

'FÜZE TEHDİDİ ARTIK İKİNCİL MESELE DEĞİL'

Askeri yetkili, İran'a yönelik olası bir saldırıda yalnızca nükleer programa odaklanılmasının yeterli olmayacağını savunarak, füze fırlatma altyapısı, depolama alanları ve üretim kapasitesinin de hedef alınması gerektiğini belirtti.

İsrailli askeri yetkili, İran'ın füze tehdidinin artık ikincil bir mesele olmadığını ve İsrail'in güvenlik stratejisinin merkezinde yer aldığını kaydetti.

Haberde, olası bir ABD saldırısının kapsamı ve içeriğine ilişkin ise belirsizliklerin sürdüğü bildirildi.

