İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

#İsrail#Doğu Kudüs#Mescid-İ Aksa
İsrail, İrana saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksayı kapattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 12:35

İsrail yetkilileri, İran'a karşı devam eden saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı kapattı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını söyledi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

 

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

#İsrail#Doğu Kudüs#Mescid-İ Aksa

