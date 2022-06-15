İsrail-İran hattında gerilim artıyor

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İran’ın nükleer geliştirme programını sıkı takip altında tutan ve Tahran’ın nükleer güç olmasını engellemek için diplomatik çabalarda bulunan İsrail yönetimi, bu ülkeye yönelik örtülü operasyonlar da düzenliyor.

ÖNCE ALBAY ÖLDÜRÜLDÜ

22 Mayıs’ta Tahran’da İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Said Hüdayi, aracının içindeyken motosikletli saldırganların düzenlediği suikastta öldürüldü. ABD basınında suikastı İsrail’in düzenlediğine dair haberler çıkarken, Hüdayi’nin üçüncü ülkelerde bulunan İsraillilere saldırılar düzenleyen bir bölümün sorumlusu olduğu iddia edildi. Tahran yönetimi Hüdayi’nin öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutarak intikam yemini etti.

MÜHENDİSLER HEDEFTE

26 Mayıs’ta ise İran’ın güneyinde bulunan Parçin askeri tesisine dron saldırısı düzenlendi. Tahran, bu saldırıdan da İsrail’i sorumlu tuttu. Son olarak da İran’da füze ve dron geliştirmeleri yapılan bir araştırma merkezinde çalıştığı bildirilen Eyüp Entezari ve Natanz nükleer tesisinde çalıştığı iddia edilen Kamran Aghamolaei’nin İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü.

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ESAD’A TEHDİT İDDİASI: SARAYLARINI VURURUZ

İsrail-İran gerilimi Suriye’ye de sıçradı. Birçok defa Suriye’deki İran unsurlarını hedef alan hava saldırıları düzenleyen İsrail güçleri, 10 Haziran’da Şam Havalimanı’nı vurdu. Havalimanının kuzey pisti kullanılamaz hale gelirken tüm uçuşlar durduruldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, rejim lideri Beşar Esad’la görüşen İsrailli yetkililer, İran’la olan askeri işbirliğinin sonlandırılmaması halinde Esad’ı “saraylarını bombalamakla” tehdit etti.