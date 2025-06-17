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İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu vurdu! O anlar canlı yayına böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#IRIB#Canlı Yayın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 00:27

İsrail, canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu IRIB'in Tahran'daki ofisini vurdu. Saldırı öncesi İsrail ordusu, IRIB'in ofisinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet televizyonunu hedef alarak, "İran'ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" demişti.

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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu. İsrail ordusu, canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki ofisini vurdu.

Kadın sunucu yayın sırasında düzenlenen saldırıda panikle kaçarken, ekranda toz ve duman yükseldiği görüldü. Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırı öncesi İsrail ordusu, IRIB'in ofisinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet televizyonunu hedef alarak, "İran'ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" demişti.

 

 

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#İsrail#IRIB#Canlı Yayın

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