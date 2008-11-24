İsrail insanı yardımlar için Gazze'ye geçişi açtı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail, 5 Kasımda kapattığı Gazze geçişi insani yardımlar için açtı.

Gazze'deki Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden Nasır Es-Sarraj, 200 kamyon BM insani yardımları ile özel sektör esnafına ait 25 kamyon yiyeceğin, Kerem Şalom geçiş noktasından geçişinin sağlandığını belirtti.



Görgü tanıklarına göre, giren gıda maddeleri arasında buğday da bulunuyor. İsrail ayrıca Gazze'ye fuel oil sevkıyatını da yeniden başlattı. Gazze'deki elektrik santralı, bir haftadan fazla süredir, yakıt olmadığı için üretimini durdurmuş ve Gazze Şeridi'nin hemen hemen tamamında uzun süreli elektrik kesintileri uygulamasına geçilmişti.



Gazze'deki Petrol İstasyonları Derneği Başkanı Mahmud Hazendar, 3 haftalık bir kesintinin ardından yakıtın yeniden Gazze'ye girdiğini doğrularken, henüz ne kadar akaryakıt verildiğini bilmediğini ifade etti.



Hamas Sağlık Bakanı Bessim Naim ise sınırlı sayıda kamyonun yükünü boşaltmasına izin verildiğine işaret ederek, "Gazze, Siyonist oyunlarıyla giderilemeyecek kadar ciddi bir krizle karşı karşıya" dedi.



İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Eğer Hamas ateşkes istiyorsa İsrail'de buna uyacaktır" dedi.

Barak yine de bunun olmaması durumunda, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin harekete geçmeye hazır olduğunu da kaydetti.



İsrail, 4 kasımdaki operasyonunun ardından Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanların roket saldırılarını yeniden başlatmasıyla 5 kasımda sınır geçişini kapatmıştı.



İsrail, 19 günlük tam kapatma süresince sadece bir kez, 33 araçlık yardımın girişine imkan tanımıştı.