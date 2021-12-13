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İsrail, İngiltere ve Danimarka’ya seyahat kısıtlaması uygulayacak

#İsrail#Omicron#Seyahat Kısıtlaması
İsrail, İngiltere ve Danimarka’ya seyahat kısıtlaması uygulayacak

İsrail, Kovid-19’un Omicron mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle İngiltere ve Danimarka’ya seyahat kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

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İsrail, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron mutasyonu nedeniyle İngiltere ve Danimarka’yı kırmızı listeye ekledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sharon Alroy-Preis, Omicron mutasyonunun İngiltere ve Danimarka’da yayılmaya devam etmesi nedeniyle bu ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanacağını ifade etti.

Seyahat kısıtlamasının Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade eden Alroy-Preis, Belçika’nın da kırmızı listeye ekleneceğini belirtti. Ancak daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belçika’daki vaka oranının tehdit oluşturmadığı gerekçesi ile kısıtlanan ülkeler arasına dahil edilmediği bildirildi.

Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirleri sıkılaştıran İsrail, yurtdışından gelen İsrail vatandaşlarına 3-7 gün arasında karantina uyguluyor.

İsrail, Güney Afrika’da Omicron mutasyonun tespit edilmesinin ardından başta Afrika ülkeleri olmak üzere 50 ülkeyi kırmızı listeye almıştı.

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Ülkede 55 Omicron vakasının görülmesinin ardından ise sağlık yetkililer, aşılanma oranlarının artması ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Koronavirüs salgının başlangıcından bu yana bir milyon 350 bin 215 vakanın tespit edildiği İsrail’de, toplam 8 bin 216 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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#İsrail#Omicron#Seyahat Kısıtlaması

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