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İsrail İngiliz aktivist Joughin'i kaçırdı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Finn Joughin#Filistin
İsrail İngiliz aktivist Joughini kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 11:07

İngiliz aktivist Finn Joughin, İsraillilerin ihlallerine karşı toprakları ellerinden alınan Filistinlilerle dayanışma için gittiği işgal altındaki Batı Şeria'da zorla alıkonuldu. İsrail, nerede olduğu bilinmeyen Joughin'e cinsel istismar" suçlaması yöneltti.

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İngiliz aktivist Finn Joughin'in Mesafer Yatta'daki Umm el-Hayr köyünde silahlı İsrailliler tarafından zorla alıkonulduğunu gösteren görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülere göre, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda silahlı İsraillinin, kollarından tutarak zorla bilinmeyen bir yere götürdüğü Joughin'den uzun süre haber alınamadı.

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The Times of Israel'in haberine göre, İsrail polisi, İngiliz aktivistin kendilerine teslim edildiğini ve "cinsel istismar" iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı.

İsrail İngiliz aktivist Joughini kaçırdı

VÜCUDUNU SİPER ETMESİ 'İSTİSMAR' SAYILDI

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sosyal medya hesaplarında, Joughin'in İsrailli bir çocuğun tellerden geçmesini önlemeye çalışırken vücudunu siper ettiği görüntüler paylaşılarak aktivist hakkında "cinsel istismar" iddiasında bulunuldu.

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin en fazla hedef aldığı bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.

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#İsrail#Finn Joughin#Filistin

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