İsrail ile Rusya, Suriye’de niye kapışıyor

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Ukrayna savaşı sürerken, Suriye’de artan İsrail hava operasyonları Moskova’yı rahatsız etmeye başladı. Kremlin bir süredir Suriye’deki muharip güçlerini Ukrayna cephesine çekerek azaltıyordu. Çekilen birlikler, özellikle doğudaki Donbas bölgesine gönderiliyor.

PUTİN İLE REİSİ GÖRÜŞTÜ



Suriye’den büyük ölçüde geri çekilen Rusya’nın, Şam rejimini himaye görevini ülkedeki İran güçlerine devrettiği dile getiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Haziran’da Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan 5’li Hazar zirvesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüştü. Putin, görüşme öncesinde “Hazar’ın yanı sıra Rusya ile İran, Suriye’de de önemli müttefik. Suriye’de güvenliği de ele alacağız” açıklamasını yapmıştı.



İSRAİL’DEN HAVA SALDIRISI



Putin-Reisi görüşmesinden 48 saat sonra İsrail’den havalanan dört F-16 uçağı, 2 Temmuz sabahı Suriye’de Rus deniz üssünün bulunduğu Tartus bölgesini bombaladı. Atılan 4 güdümlü füze Tartus’taki Rus üssüne 15 km mesafede bulunan Hemdiye kasabasını hedef aldı. Rus Nezavisimaya gazetesi, “Rusya ile İran arasında Suriye’de yeni görev dağılımı kararının ardından İran tarafı, Rus sistemleri yerine Tartus limanı üzerinden Suriye’ye kendi uzun menzilli hava savunma bataryalarını getirmeye başladı. Bunu tespit eden İsrail de, Suriye hava sahasının İran’ın kontrolüne geçmemesi için söz konusu harekâtı gerçekleştirdi” yorumunda bulundu.

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MOSKOVA’DAN KINAMA

İsrail’in Suriye güneyinin yanı sıra kuzeybatı bölgelerini de içine alacak harekât alanını genişletmesi Rusya’nın tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı iki gün önce İsrail’i kınayan bir bildiri yayınlayarak, “İsrail savaş uçaklarının Suriye’de Tartus bölgesini vurması uluslararası hukuku çiğnediği gibi Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliği taşımaktadır. İsrail, Suriye saldırılarına derhal son vermeli” açıklamasını yaptı. İsrail, Tartus operasyonundan önce Suriye’nin Şam havalimanına hava saldırısı düzenleyerek buradaki pisti bir süre kullanılamaz hale getirmişti.