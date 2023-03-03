İsrail ile normalleşmenin bir yılı: Netanyahu’ya değil Herzog’a bakın

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Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesine uğraşan ABD’li Haham Marc Schneier, geçen yıl bizzat katkı verdiği İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara ziyaretinden bir yıl sonra kaydedilen ilerlemeyi Hürriyet’e değerlendirdi. Amerikan Yahudi toplumunun ileri gelen isimlerinden Schneier, bir yıl önceki son görüşmemizden bu yana iki ülke ilişkilerinin “tahmin bile edemeyeceği” hızda iyileştiğini şu sözlerle vurguladı: “Kutsal Kitap’ta İsraillilerin vaat edilmiş topraklara varmasının 40 yıl sürdüğü yazar. Türkiye-İsrail ilişkileri bakımından henüz vaat edilmiş topraklarda olduğumuzu söylemiyorum, fakat daha yolculuğun başında çok yol katettik.”

YENİ HÜKÜMETİN ETKİSİ

Mart 2022’deki Herzog ziyareti sırasında İsrail’de işbaşında Naftali Bennett hükümeti vardı. Bugün ise Türkiye ile geçmişte sorunlar yaşamış Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağ koalisyonu görevde. Ancak bunun kaydedilen ilerlemeyi tehdit etmeyeceğine inandığını söyleyen Schneier, “Bugünlerde Netanyahu, konu diplomasi ve dış ilişkilere geldiğinde Cumhurbaşkanı Herzog’a bakıyor” dedi. Schneier, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dünyadaki diğer liderler (Netanyahu yerine) Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la ilişki kuruyorlar çünkü 7 yıllık görev süresi var. Buna karşın Netanyahu koalisyonunun uzun soluklu olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. İsrail’de halk, geçen kasımda son 4 yıldaki beşinci seçimler için sandık başına gitmişti. İktidardaki aşırı sağcı Netanyahu koalisyonu planladığı yargı reformu yüzünden tepki çekiyor. Koalisyon işbaşına geldiğinden beri ülkede her hafta geniş katılımlı protesto gösterileri düzenleniyor.

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FİLİSTİN’DE ÇÖZÜM MÜMKÜN MÜ

Schneier, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’ye en hızlı ve kalabalık arama kurtarma ekipleri gönderen ülkelerin başında İsrail’in gelmesine dair, “Normalleşmenin ne kadar içten ve sahici olduğunun bir göstergesi” yorumunu yaptı. İsrail ve Filistin arasında son haftalarda tansiyonun yeniden yükseldiği bir ortamda Schneier, Türkiye’nin arabulucu olabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler’in böyle bir rol için güvenilir bulunmadığını, ABD’nin ise Filistinliler tarafından istenmeyeceğini kaydeden Schneier, role en uygun ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Schneier, “Çözüm için dışarıdan bir destek gerekiyor. Bundan bir yıl önce Türkiye’nin arabuluculuğunu dile getiremezdik. Ama şimdi kaydedilen ilerlemeye bakıp böyle bir şey söyleyebiliyorum” dedi.(Muhammed KAFADAR)

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BAŞBAKANIN EŞİ SARA KUAFÖRDE MAHSUR KALDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, hükümet karşıtı protestocular yüzünden mahsur kaldığı kuaförden polis eşliğinde çıkarıldı. Hükümetin yargı üzerindeki denetimini arttıracağı iddia edilen reform planına karşı çıkan eylemciler, Sara Netanyahu’nun Tel Aviv’deki bir kuaförde olduğunu öğrenince bölgeye gitti. Kuaförün önünde toplanan yüzlerce kişi, “Ülke yanıyor, Sara saçını kestiriyor” diye sloganlar attı. Eşi henüz kuafördeyken Twitter’dan paylaşım yapan Başbakan Netanyahu, “Anarşistler eşim Sara’yı tehdit ve taciz ediyorlar. Muhalefete bunu derhal durdurmaları çağrısı yapıyorum” dedi. Başbakanın eşi, muhalefet liderlerinin çağrısı sonrası, saatlerce mahsur kaldığı kuaförden polis eşliğinde tahliye edildi.