İsrail ile Mısır arasında rekor gaz anlaşması

İSRAİL ile Mısır arasında görüşmeleri uzun süredir devam eden doğalgaz ihracat anlaşması önceki gün imzalandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülke tarihindeki “en büyük doğalgaz ihracat anlaşması” olarak nitelediği anlaşmanın toplam değerinin 112 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 34–35 milyar dolar) olduğu açıklanırken bu tutarın yaklaşık yarısının doğrudan İsrail devlet gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor. Anlaşma kapsamında, Leviathan açık deniz doğalgaz sahasından çıkarılan gazın 2040’a kadar Mısır’a tedarik edilmesi öngörülüyor. Mısır’ın doğalgaz üretimi son yıllarda düşüş göstermiş, ülke artan iç talebi karşılamak için milyarlarca dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına yönelmişti. İsrail’den gelecek gazın, Mısır’ın iç tüketimini desteklemesi ve LNG ihracat kapasitesini arttırması bekleniyor.

Projede, ABD merkezli enerji devi Chevron ile İsrailli ortak şirketler yer alıyor.

SİSİ İLE ZİRVE GÜNDEMDE

Anlaşmanın onaylanmasında, ABD’nin diplomatik baskısının rol oynadığı belirtildi. Diğer yandan Netanyahu ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında bir liderler zirvesi düzenlenmesi için de görüşmeler sürüyor. Tel Aviv yönetimi müzakerelerde anlaşmayı Mısır’ın Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesini kabullenmesine ve Sina’daki askeri konuşlanmasını yeniden düzenlemesine bağlıyordu.

SİYASİ DEĞİL TİCARİ

Bu arada, Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan yaptığı açıklamada, anlaşmanın, “siyasi herhangi bir boyutu olmayan tamamen ticari bir anlaşma olduğunu” belirtti.

TÜRKİYE KARŞITI 3’LÜ TOPLANTI

YUNAN gazetesi Kathimerini’nin iddiasına göre kısa bir süre önce biri Tel Aviv’de biri ise İsrail’in dışında olmak üzere Yunan, Güney Kıbrıs ve İsrailli üst düzey askeri yetkililer arasında iki toplantı yapıldı. Görüşmelerin İsrail’in talebi üzerine Ankara’nın bölgedeki planlarına “cevap” olarak yapıldığı aktarılırken İsrail’in Türkiye’nin bölgedeki hava varlığını arttırarak radar ve hava savunma sistemlerini yoğunlaştırmasından dolayı endişelerini bildirdiği belirtildi. Öte yandan Times of Israel haber sitesi de üç ülkenin, ortak bir hızlı müdahale gücü kurma seçeneğini değerlendirdiğini iddia etti. Ortak gücün yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşması planlandığı ileri sürüldü.