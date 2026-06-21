İsrail ile ABD arasında kriz an meselesi: İsrailli Bakan'dan işgal resti

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İsrail basınında yer alan haberlere göre Beyaz Saray, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri varlığına ilişkin doğrudan bir talimat vermeye hazırlanıyor. İki ülke arasında giderek tırmanan gerilim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini zor bir durumla karşı karşıya bıraktı. Washington yönetiminin Lübnan konusunda ültimatom vermesi durumunda Tel Aviv'in nasıl bir karşılık vereceği belirsizliğini koruyor.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal edilmiş bölgelerde kalacağını duyurarak, bölgeye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti. Katz'ın işgal ve saldırı tehditlerine karşın İsrail basını, ABD-İsrail krizinin tırmandığını belirterek Washington yönetiminin Tel Aviv'den işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinden askerlerini çekmesini istemesinin artık "an meselesi" olduğunu iddia etti.

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"İSRAİL 'KIRMIZI ÇİZGİ'Yİ ÇEKTİ"

Israel Hayom gazetesinin ABD ve İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan'ın güneyinden çekilmenin Tel Aviv yönetiminin kırmızı çizgisi olduğu belirtildi. Haberde, buna karşın İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyleyerek "kırmızı çizgi"yi çektiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz

'NETANYAHU ÇOK ZOR DURUMDA KALACAK'

Habere göre, Beyaz Saray'a yakın bir kaynak, ABD'nin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin an meselesi olduğunu ifade ederek bu talep geldiğinde İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "çok zor bir durumda kalacağını" vurguladı.

ABD'den gelecek bu talebe hazırlanan Netanyahu'nun yakın çevresi, İsrail üzerindeki Amerikan baskısının arttığına, ABD ile krizin tırmandığına ve iki ülke arasındaki durumun zorlaştığına işaret etti.

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KATZ'DAN İŞGAL RESTİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini ve saldırılarını sürdürmesine ilişkin bir kısıtlama olmadığını öne sürdü. Katz, Hizbullah'ın saldırılarına karşılık verdiklerini iddia etti.

Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği "Sarı Hat" bölgesinde kalmaya devam ettiğini ve buradan ülkenin içlerine doğru saldırılar düzenlediğini belirtti.

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İlan edilen ateşkesin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediğini ileri süren Katz, şunları kaydetti:

"Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim de açıkça belirttiğimiz gibi İsrail, Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyecektir."

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İSRAİL GÖRÜŞMELERE TEPKİLİ

İran ile ABD arasındaki 14 maddelik İslamabad Mutabakatı'nın Lübnan dahil olmak üzere savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesini içermesi İsrail'de tepki ile karşılanmıştı.

İsrailli yetkililer, Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklarken, İsrail ordusu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmüştü.

İsrail ordusunun saldırılarının yoğunlaşmasının ardından 19 Haziran'da Lübnan ile yeni bir ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmasına karşın saldırılar devam etmiş, dün İsrail basını Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları durdurması yönünde talimat verdiğini iddia etmişti.

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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de başlayan görüşmeler hakkında, "Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece nihai anlaşma için müzakerelerin başlaması mümkün değil." demişti.