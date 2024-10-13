İsrail hükümetinin Batı Şeria’daki terör çiftlikleri

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İSRAİL’in Gazze Şeridi ve Lübnan’ın güneyindeki saldırıları büyüyerek devam ederken işgal altındaki Batı Şeria’da ise yasa dışı yerleşimciler devlet eliyle Filistinlileri terörize ediyor. İsrailli yayın kuruluşu Haaretz’in haberinde İsrail hükümetinin on milyonlarca şekellik fonlarla desteklediği yasa dışı çiftliklerle bölgede tarım faaliyeti yürüten Filistinliler üzerinde baskı kurduğu ve özellikle 7 Ekim sonrası yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırıları görmezden geldiği ifade edildi. Bu çiftliklerden biri olan Dorot Illit’te 15-16 yaşlarında okuldan ayrılmış altı genç çalıştığı, “Uri Eretz Ahavati” (Uyan, Sevgili Toprağım) ismindeki proje altındaki gençlere, kağıt üzerinde toprağı sevmeleri öğretildiği ifade edilirken; Haaretz, durumun pek de göründüğü gibi olmadığının altını çiziyor.

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ASKERLER İZİN VERİYOR

Haberde, Dorot Illit çiftliğinin sahip olduğu alanı, Kalkınma Bakanlığı’ndan yaklaşık 400 bin şekele (yaklaşık 3.7 milyon TL) satın aldığı, buna ek olarak Tarım Bakanlığı tarafından 100 bin (yalaşık 910 bin TL) şekel tutarında bir hibe elde ettiği belirtilirken Yahudi Ulusal Fonu tarafından da ‘risk altındaki gençler’ için başlatılan bir programın çerçevesinde desteklendiği vurgulandı. Bölgede Dorot Illit gibi onlarca çiftliğin varlığına değinilirken devletin kasasından bu yasa dışı çiftliklere on milyonlarca şekel aktarıldığı öne sürüldü. Temmuz ayında, çiftlik ve çevresindeki yasa dışı yerleşimciler çevredeki bir Filistin köyüne demir borular ve taşlarla saldırdı. Biri bebek olmak üzere yaralanan beş Filistinli hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelileri bulamadığını söyleyerek dosyayı kapattı. Çiftlikte yaşayan gençlerden biri, Haaretz muhabirine, “Savaş başladığından beri her şeyi yapmamıza izin veriliyor, ordu bizimle ve toprakları ele geçirmemiz daha kolay olacak” ifadelerini kullandı.

KARAKOLLAR İZLİYOR

Uzmanlar, 7 Ekim’in ardından devletin, yasa dışı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini desteklediğini söylerken bölgede sayısı artan askeri karakollar da bu şiddetin en büyük kaynağı olarak gösteriliyor. Şu anda bölgede yaklaşık 90 tane karakol var ve bunlar toplamda 162 bin 500 dönümlük araziyi kaplıyor. Bu da tüm Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 12’sine denk geliyor.

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ÇİFTLİKLERİN MİMARI SMOTRİCH

ABD ve İngiltere, geçen yıl bu tür altı çiftliğin sahiplerine yaptırım uygulama kararı almıştı. ABD Başkanı Joe Biden, mart ayında kararın nedenlerini açıklarken, çiftlik sakinlerinin Batı Şeria’daki Filistinlilere şiddet uyguladıklarını ve şiddet uygulama girişiminde bulunduklarını dile getirmişti. Öte yandan İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanlarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, çiftliklerin resmen yasallaştırılması için çalıştığını ifade etmiş. Kendisi de Batı Şeria’da yasa dışı bir yerleşimci olan Smotrich, aktarılan fonların arkasındaki isim olarak işaret ediliyor.