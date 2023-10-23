İsrail hükümetinde yeni cephe anlaşmazlığı

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İsrail ordusundan Gazze’ye yapılacak kara harekâtı için hazırlıkların sürdüğü yönünde açıklamalar gelirken, hükümet içinde Lübnan’daki Hizbullah güçlerine saldırarak savaşta yeni bir cephe oluşturulması konusunda fikir ayrılığı olduğu iddia edildi. Şarkul Avsat’ın İndependent Arapça servisinden aktardığı ve ABD merkezli New York Times gazetesinin haberlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında, İsrail’in “Lübnan ile savaşa girmesi” konusunda anlaşmazlık çıktı. Gallant başta olmak üzere savaş kabinesindeki sertlik yanlısı bazı üyelerin Hizbullah’ı hedef almak istedikleri, buna karşı hem ABD’li yetkililerin hem de Netanyahu’nun bu fikre karşı çıktığı belirtildi.

ABD KARŞI ÇIKIYOR

İsrail Savunma Bakanı’nın güneyde Gazze Şeridi’ne yapılacak kara harekâtını beklemeden Lübnan ile kuzey cephesinde savaşa girmek zorunda kalacaklarını söylediği, Netanyahu’nun ise bu talebe soğuk yaklaştığı belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın çatışmaların bölgede yayılmasına karşı olduğu ve Wasghinton yönetiminin gerek Netanyahu’ya gerek İsrailli güvenlik yetkililerine bu yönde telkinlerde bulunduğu aktarıldı. Geçtiğimiz hafta boyunca İsrail’de temaslarda bulunan ABD’li yetkililer muhataplarına İsrail’in iki cepheli bir savaşta zorlanacağını ve böyle bir çatışmanın hem ABD’yi hem de Hizbullah’ın ana destekçisi İran’ı savaşın içine çekebileceği uyarılarında bulundu. Söz konusu uyarıların hem ABD Başkanı Biden hem de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi en üst düzey temsilcilerin ziyaretlerinde dile getirildiği belirtildi.

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GALLANT ISRARCI

Gallant’ın ise, “Hamas’tan daha büyük bir tehdit oluşturduğu için İsrail’in ana askeri çabasının Hizbullah’a odaklanması gerektiğini” savunduğu ve tutumunda ısrarcı olduğu belirtildi. Bu doğrultuda cumartesi sabahı ülkenin kuzey sınırındaki birliklere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Gallant, buradaki askerlerle konuşmasında, Hizbullah’ın sınırdaki çatışmalarda tanksavar füzelerini fırlatmasının “savaş ilanı” anlamına geldiğini söyledi. Askerlere “ister savunma, ister saldırı olsun, tüm hazırlıkların tamamlanması ve düşmanla savaş alanında karşı karşıya gelinmesi çağrısında bulunduğu” belirtilen Gallant’ın ayrıca kuzey bölgesindeki belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptığı aktarıldı. Bölgedeki belediye başkanlarının Gallant’ın tavrını desteklediği ve hükümet yetkililerine Hizbullah füzelerine tehdidi ortadan kaldırmak için kararlı bir karşılık verme çağrısı yaptığı öne sürüldü.

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14 KÖYE TAHLİYE

Dün kuzey sınırında askerlerle buluşan Netanyahu, Hizbullah savaşa girmeye karar verirse, Hizbullah’ın “hayatının hatasını” yapacağını söyledi. Netanyahu, savaş kararının Hizbullah ve Lübnan için yıkıcı olacağını belirtti.

Öte yandan İsrailli yetkililer, ülkenin Lübnan’la olan kuzey sınırında bulunan 14 yerleşim biriminin daha tahliye edilmesi emrini verdiklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta sınırın 2 km yakınında yaşayan 28 topluluk sakinlerine tahliye emri verilmişti.

HİZBULLAH TEHDİDİNİ YİNELEDİ: SAVAŞIN KALBİNDEYİZ

- İsrail hükümetinde kuzeydeki ikinci cephe konusunda fikir ayrılıkları yaşanırken, Hizbullah Gazze’ye bir kara harekâtı düzenlenmesi durumunda savaşa dahil olacakları tehdidini yineledi. Önceki gün açıklamada bulunan Hizbullah’ın iki numaralı ismi Naim Kasım, “Açık konuşalım. Olaylar bizim tarafımızdan daha büyük bir müdahaleyi gerektirecek noktaya gelirse bunu yapacağız” ifadelerini kullandı. Hizbullah’ın “savaşın kalbinde” olduğunu söyleyen Kasım, İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili “Düşmanı zayıflatmaya çalışıyoruz ve onların hazır olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” diye konuştu. Hamas’ın 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Hizbullah ve İsrail güçleri arasında Lübnan sınırındaki düşük yoğunluklu çatışmalar aralıklarla devam ederken, son olarak önceki gün 6 Hizbullah militanının çatışmalarda öldüğü ve öldürülen toplam Hizbullah üyesi sayısının 19’a çıktığı açıklandı.