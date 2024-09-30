İsrail, Hizbullah’ın derinlerine sızdı

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Amerikan New York Times gazetesi (NYT) İsrail’in 2006’da İkinci Lübnan Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Hizbullah’ın derinliklerine nüfuz eden güçlü bir istihbarat aygıtı kurmak için çalıştığını yazdı. Haberde, İsrail’in Hizbullah’ın komuta yapısı büyük ölçüde ortadan kaldırılan, iletişim ağına büyük zarar veren ve neticede lideri Hasan Nasrallah’ın ölümüyle sonuçlanan saldırıları yıllardır inşa ettiği istihbarat gücü sayesinde gerçekleştirdiği belirtildi.

BÜYÜK KAYNAK AYIRDILAR

Gazeteye konuşan ABD’li ve İsrailli kaynaklar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldüren nokta atışı saldırının, Tel Aviv’in 2006’daki savaştan sonra Hizbullah’a yönelik istihbarat toplamaya çok fazla kaynak ayırmasının doğrudan sonucu olduğunu söyledi. İsrail, o zamandan beri “dünyanın en iyilerinden biri” olarak kabul edilen istihbarat toplama operasyonunu güçlendirdi. Hizbullah üyelerinin elektronik cihazlarının patlamasına yol açan saldırının arkasında olan istihbarat birimi “Birlik 8200”, grubun iletişim ağını ele geçirmek için son teknoloji siber araçlar inşa etti. Buradan elde edilen bilgilerin askeri kanada hızla iletilmesini sağlamak için muharebe saflarında yeni ekipler oluşturuldu.

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GİZLİ KOMANDO BİRLİĞİ

İsrailli yetkililere göre, “Sisifos” adı verilen çalışma kapsamında ordu, gelişmiş uydu teknolojisi ve Lübnan üzerinde sürekli uçurduğu insansız hava araçlarıyla Hizbullah’ın kalelerini fotoğraflamayı başardı. Ayrıca Lübnan içerisinde hassas istihbarat görevleri yürütmek üzere ülkenin derinliklerine gizli komandolar yerleştirdi. İsrail’in topladığı istihbarat, yakın zamanda gerçekleştirilen üst düzey Hizbullah yöneticilerinden Fuad Şükür ve İbrahim Akil’e yönelik suikastlarda; hatta ABD’nin Ocak 2020’de Irak’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinde kullanıldı.

YERİ AYLARDIR BİLİNİYORDU

New York Times’a konuşan İsrailli savunma yetkilileri, ordunun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın nerede olduğunun aylar öncesinden bilindiğini söyledi. Yetkililere göre ordu, geçen haftanın başlarında Nasrallah’ın yer değiştirmesine fırsat tanımadan saldırma kararı aldı. Bu esnada ABD ile İsrail arasında Lübnan’da ateşkes olasılığı görüşmeleri sürüyordu. Öte yandan Nasrallah’ın cesedinin enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Nasrallah’ın tam olarak nasıl öldüğü veya cenazesinin ne zaman kaldırılacağı belirtilmezken yerel medyaya konuşan kaynaklar cesedinde doğrudan yara olmadığını ve ölüm nedeninin patlamanın gücünden kaynaklanan travma olabileceğini söyledi.