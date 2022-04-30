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İsrail havalimanında top mermisi paniği

#İsrail#Dünya#ABD
İsrail havalimanında top mermisi paniği

Amerikalı aile İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na patlamamış top mermisiyle geldi. Bunun üzerine terminalde panik dolu anlar yaşanırken, aile sorgunun ardından uçaklarına binebildi.

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Amerikalı bir ailenin, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na patlamamış bir top mermisiyle gelmesi, terminalde büyük paniğe neden oldu.

Ailenin top mermisini 1967 ve 1973 yıllarında İsrail ile Suriye arasında savaşa neden olan Golan Tepeleri'ni ziyaretleri sırasında bulduğu ve hatıra olarak ülkelerine götürmek istediği belirtiliyor.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda terminaldeki insanların panik halinde kaçıştıkları görülüyor. Ailenin güvenlik görevlilerince sorgulandıktan sonra uçaklarına binmesine izin verildi.

'TERÖRİSTLER ATEŞ AÇIYOR'

İsrail, Golan Tepeleri'nin büyük bölümünün kontrolünü 1967'deki Altı Gün Savaşları'nda Suriye'den ele geçirmişti. Bölgede hâlâ patlamamış mühimmat bulunabiliyor.

YNet adlı İsrail haber sitesine göre olay Perşembe gecesi yaşandı. Amerikalı ailenin bir üyesi sırt çantasından top mermisini çıkararak görevlilere mermiyi bavullarında götürüp götüremeyeceklerini sordu.

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Bunun üzerine görevliler kalabalıktan derhal açılmalarını istedi. Bu sırada bir yolcunun söylenenleri yanlış anlayarak "Teröristler ateş açıyor" diye bağırması paniğe neden oldu.

İsrail kamu yayıncısı Kan Televizyonu'nun sosyal medya hesabındaki bir videoda onlarca kişinin kendini yerlere attığı ve sürünerek uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Kaos sırasında Uri adlı 32 yaşındaki bir yolcu kaçmaya çalışırken bavul bandına takılıp düşünce yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bu yolcu, YNet News'a "Havalimanında bir saattir check-in kuyruğunda bekliyordum. Aniden beş metre kadar önümdeki insanlar bavullarını bırakıp kaçışmaya başladı. İnsanlar birinin etrafa ateş açtığını sandı. Ben de check-in bankosuna doğru koşmaya başladım. Koşarken banda takılınca altı metre kadar uzağa uçtum" dedi.

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#İsrail#Dünya#ABD

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