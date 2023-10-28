×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsrail hastane saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#HASTANE
İsrail hastane saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 07:00

İsrail ordusu, Hamas’ı Gazze Şeridi’ndeki hastaneleri İsrail’e saldırmak için “operasyon merkezi” olarak kullanmakla suçladı.

Haberin Devamı

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hamas Gazze’deki hastanelerden savaş yürütüyor” dedi. Hagari, “Hamas, hastaneleri komuta ve kontrol merkezlerine ve Hamas teröristleri ve komutanları için saklanma yerlerine dönüştürdü” ifadesini kullandı. Gazze’deki en büyük hastane olan El Şifa Hastanesi’ni örnek gösteren Hagari, hastanenin altında Hamas tarafından kullanılan bir tünel ağı olduğunu öne sürdü. Hagari, Hamas’ın saldırılarını gerçekleştirmek için bu tünellerde depolanan yakıtı kullandığını da sözlerine ekledi. Öte yandan Hamas, İsrail ordusunun İsrail’e yönelik saldırılarını gerçekleştirmek için hastaneleri “operasyon merkezlerine” dönüştürdüğü suçlamasını reddetti. Hamas’ın siyasi bürosunun bir üyesi İzzet El-Rişk, “Düşman ordusunun sözcüsünün söylediklerinin hiçbir gerçeklik payı yoktur” dedi. El-Rişk, İsrail’in bu iddiaları “Filistin halkına karşı yeni bir katliamın önünü açmak” için ortaya attığını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#HASTANE

BAKMADAN GEÇME!