İsrail hastane saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor

Haberin Devamı

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hamas Gazze’deki hastanelerden savaş yürütüyor” dedi. Hagari, “Hamas, hastaneleri komuta ve kontrol merkezlerine ve Hamas teröristleri ve komutanları için saklanma yerlerine dönüştürdü” ifadesini kullandı. Gazze’deki en büyük hastane olan El Şifa Hastanesi’ni örnek gösteren Hagari, hastanenin altında Hamas tarafından kullanılan bir tünel ağı olduğunu öne sürdü. Hagari, Hamas’ın saldırılarını gerçekleştirmek için bu tünellerde depolanan yakıtı kullandığını da sözlerine ekledi. Öte yandan Hamas, İsrail ordusunun İsrail’e yönelik saldırılarını gerçekleştirmek için hastaneleri “operasyon merkezlerine” dönüştürdüğü suçlamasını reddetti. Hamas’ın siyasi bürosunun bir üyesi İzzet El-Rişk, “Düşman ordusunun sözcüsünün söylediklerinin hiçbir gerçeklik payı yoktur” dedi. El-Rişk, İsrail’in bu iddiaları “Filistin halkına karşı yeni bir katliamın önünü açmak” için ortaya attığını belirtti.