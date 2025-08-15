İsrail hapishanesinde tehdidin görüntüleri: İkinci İntifada'nın liderlerinden Barguti ve İsrailli Bakan karşı karşıya geldi

Haberin Devamı

2. İntifada'nın öncülerinden Barguti, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. İsrail'de 2004 yılından bu yana cezaevinde bulunan Barguti, Fetih’in önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Barguti, 2. İntifada’daki rolü ve halktan gördüğü destek nedeniyle İsrail'in hedefi olmuştu.

İsrail basını, Ben Gvir’in hapishaneler hizmetleri komiseri Kobi Yaakobi ile birlikte Barguti'nin tutuklu bulunduğu Gannot Cezaevi’ni, “tutukluların koşullarının kötüleşmesini denetlemek” amacıyla ziyaret ettiğini bildirdi.

Perşembe gecesi yayımlanan görüntülerde, Ben Gvir’in Barguti’ye, “İsrail halkına kim zarar verirse, kadın ve çocuklarımızı kim katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksin” sözlerini yönelttiği anlar yer aldı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından, Barguti’ye yakın isimlerden eski Fetih üyesi Avni Almashni, Ben Gvir’in bu tutumunun Filistin halkına hakaret anlamına geldiğini savundu. Almashni, Barguti’nin kararlılığı, duruşu ve işgal karşısındaki tavrıyla halkın gurur duyduğunu kaydetti.

Marwan Barguti

CEZAEVİNDE SALDIRIYA UĞRADI

Middle East Eye’a demeç veren Barguti’nin oğlu Kasım, babasının hayatından ciddi şekilde endişe duyduğunu belirtti. Ailesi, Marwan Barguti'nin Eylül 2024’te cezaevi görevlilerinin saldırısı sonucu başı, kulakları, kaburgaları, sağ kolu ve sırtının yaralandığını aktardı.

Son iki yıldır babasına yönelik tehdit ve saldırıların sürdüğünü belirten Kasım Barguti, savaşın başında babasının ilk kez saldırıya uğrayarak yaralandığını ifade etti. Kasım Barguti, Ulusal Güvenlik Bakanı’nın sözlerinin, babasının yaşamına yönelik gerçek bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

5 kişinin ölümüne neden olan saldırılar nedeniyle 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Barguti, hücre hapsinde tutulmaya devam ediyor. İsrail'de yargılanan Barguti, mahkemenin meşruiyetini tanımadığını belirterek kendini savunmayı reddetmişti. Kamuoyu araştırmaları, 66 yaşındaki Barguti’nin Filistin’de olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday olduğunu ortaya koyuyor. Barguti, Fetih’le özdeşleşmesine rağmen farklı kesimlerce birleştirici bir figür olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir

MISIR VE KATAR SERBEST BIRAKILMASI İÇİN DEVREDE

Middle East Eye, ocak ayında Mısır ve Katar’ın, Hamas’la birlikte Gazze’deki ateşkes sürecinde Barguti’nin serbest bırakılması için girişimlerde bulunduğunu bildirmişti. Görüşmelere yakın kaynaklar, Barguti’nin, 7 Ekim 2023’teki saldırılarda alınan İsrailli esirlerle takas edilecek en önemli isimlerden biri olduğunu kaydetmişti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Direktörü Hasan Mahmud Reşad’ın Barguti'nin serbest bırakılması için bizzat devreye girdiği belirtildi.

Öte yandan bazı Filistin Yönetimi yetkililerinin, Mahmud Abbas’ın liderliğini tehdit edebileceği gerekçesiyle bu takasa karşı çıktığı öne sürüldü.

İnsan hakları örgütleri, ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla birlikte Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamele, keyfi gözaltı ve cezaevi koşullarında kötüleşme yaşandığını bildiriyor.

Barguti ve Ben Gvir, Gannot Cezaevi'nde karşı karşıya geldi Fotoğraf: Ekran görüntüsü

MARWAN BARGUTİ KİMDİR?

Marwan Barguti, 1959’da Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında dünyaya geldi. Genç yaşlarda Filistin mücadelesine katılarak Fetih hareketi içinde aktif görev üstlenen Barguti, 1980’li yıllarda İsrail tarafından gözaltına alınarak uzun süre cezaevinde kaldı. Barguti, 1990’larda Filistin parlamentosuna seçilerek siyaset sahnesinde daha görünür hale geldi.

2000-2005 yılları arasındaki 2. İntifada’da önemli bir rol oynayan Barguti, bu süreçte İsrail’in hedefleri arasına girdi. 2004’te beş kişinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan Barguti, 5 müebbet hapis ile 40 yıl ek cezaya mahkûm edildi. Barguti, yargılama sürecinde mahkemenin meşruiyetini tanımadığını açıklayarak kendisini savunmayı reddetti.

Cezaevinde bulunmasına rağmen Filistin siyasetinde etkisini sürdürmeye devam eden Barguti, kamuoyu yoklamalarında devlet başkanlığı için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Halkın geniş kesimlerince birleştirici bir figür olarak görülen Barguti, destekçileri tarafından “Filistin’in Mandela’sı” olarak nitelendiriliyor.