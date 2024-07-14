İsrail: Hamas’ın iki numarası Deif’i hedef aldık... Gazze’de güvenli bölgede katliam

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Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşması beklenirken İsrail ordusu bir ‘güvenli bölge’ katliamına daha imza attı. İsrail ordusu geçen hafta Han Yunus ve Refah’tan Filistinlileri tahliye ettiği ve güvenli bölge olarak duyurduğu El Mavasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybederken 300’den fazla Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu ise saldırıda Hamas’ın Gazze’deki iki numarası ve 7 Ekim saldırısının mimarı olarak gösterilen Muhammed Deif’in hedef alındığını açıkladı. Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, Deif’in İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığına dair iddiaları yalanlayarak bunun ‘saçmalık’ olduğunu belirtti. Saldırının İsrail’in ateşkes anlaşması istemediğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Hamas yetkilisi, amacın korkunç sivil katliamının üzerini örtmek olduğunu söyledi.

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ATEŞKES ZARAR VEREBİLİR

İsrail medyasından Kanal 12’nin aktardığına göre üst düzey İsrailli yetkililer, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayı’nın lideri Muhammed Deif’i öldürme fırsatının kaçırılmaması gerektiğine karar verdi. İsrail güvenlik makamları, Deif’in öldürülmesinin her ne kadar ateşkes görüşmelerine zarar vereceğini öngörse de, uzun vadede stratejik olarak daha faydalı olacağı görüşünde mutabık kaldı. İsrail kamu yayıncısı Kan’ın iddiasına göre ise Deif ve Hamas’ın Han Yunus Taburu Komutanı Rafa Salameh, El Mavasi bölgesindeki bir binaya giriş yaptığına dair bir istihbarat alındı. İsrail istihbarat servisleri Şin Bet ve Aman, konumu tespit ettikten sonra bilgiyi İsrail ordusuna gönderdi ve bir süre sonra saldırı gerçekleştirildi.

‘AĞIR YARALI’ İDDİASI

Deif’i hedef alan saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Şin Bet Direktörü Ronen Bar ile toplantı gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer, Deif’i vurma planlarına dair ABD’yi bilgilendirmediklerini söyledi. İsrail güvenlik kaynaklarına göre Muhammed Deif, hava saldırısında yüksek ihtimalle hayatını kaybetti. İddiaya göre Deif, tünellerde değil, El-Mavasi bölgesinde binaların arasında yaşıyordu. Walla News’e göre Deif’in ölümü henüz teyit edilmiş değil. Suudi Arabistan merkezli medya kuruluşu Al-Hadath ise saldırıda Deif’in ağır yaralandığını, Rafa Salameh’in ise hayatını kaybettiğini öne sürdü.

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NAMAZ KILANLARI DA VURDU

İsrail ordusu, El Mavasi’deki hava saldırısının ardından Gazze’nin batısındaki Şati Mülteci Kampında öğle namazı için toplanan bir grubu da hedef aldı. Saldırıda 20 kişi yaşamını yitirirken El Cezire’nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde saldırının füzeyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

DEİF İDDİASINA YALANLAMA

-Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in El Mavasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı çarpıtmak için Muhammed Deif’in hedef alındığı yönünde yalan haberler yaydığını belirtti. Açıklamada, “İsrail dikkatleri El Mavasi’de işlenen korkunç katliamdan başka yöne çekmek amacıyla yalan haberler yayıyor” denildi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk de İsrail ordusunun saldırıda Deif’i hedef aldığına dair iddiasına tepki gösterdi. Rişk, “Gerçek şu ki bu iddialar, böyle bir katliamı meşrulaştırmak için suçun ve katliamın boyutunu örtbas etme girişimidir. Bu kadar çok sayıda yerinden edilmiş insanı hedef almak hiçbir şeyle meşrulaştırılamaz” dedi.

Ayrıca Hamas tarafından yapılan açıklamada Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlilere, El Mavasi’deki saldırıya yanıt olarak protesto düzenlemeleri çağrısında bulunuldu.

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DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA MESAJI

-Dışişleri Bakanlığı saldırıya yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında, “İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mavasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır. İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken

bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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KİMDİR BU DEİF KOD ADI ‘MİSAFİR’

-Muhammed Deif’in İsrail’e yönelik baskının mimarlarından olduğuna inanılıyor. İsrail’in saldırılarına karşı her geceyi başka bir yerde geçiren Deif’in kod adının bu nedenle ‘Misafir’ olduğu belirtiliyor.

◊ 1960’lı yıllarda Han Yunus mülteci kampında Muhammed Diab İbrahim el-Masri ismiyle dünyaya gelen Deif hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. İsrail’e karşı zaferin ancak silahlı mücadeleyle geleceğine inanan Deif, 1980’lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katılan isimlerden.

◊ İzzeddin El Kassam Tugayları’nda hızla yükselen Deif’in, 1996’da İsrail tarafından gerçekleştirilen bir suikastta öldürülen bomba uzmanı Yahya Ayyaş’tan eğitim aldığı biliniyor. Öte yandan Gazze’nin altındaki tünelleri tasarlayan kişinin de o olduğu öne sürülüyor.

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◊ Gazze Şeridi’nde Yahya Sinvar’dan sonra Hamas’ın iki numaralı ismi olan Deif, İsrail’in ölüm listesinin başında yer alan kişilerden. İsrail’in birçok suikast girişiminden sağ kurtulan Deif’in saldırılardan birinde eşi ve oğlunu kaybettiği belirtiliyor. Deif’in İsrail’in radarına girmemek için modern iletişim teknolojilerini kullanmadığı da söylenenler arasında.