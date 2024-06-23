İsrail Hamas komutanı için onlarca sivili öldürdü: Bayram sonrası katliama devam

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İsrail ordusu, cuma akşamı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında güvenli bölge olarak adlandırılan El Mavasi kampındaki Kızılhaç tesislerinin çevresindeki çadırlara saldırı düzenledi. Yerlerinden edilmiş Gazzelilerin sığındığı çadırkenti hedef alan saldırıda en az 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı açıklandı. Dün de Filistinlilerin üzerine ölüm kusmayı sürdüren ordu güçleri, Gazze şehrinin kuzeyindeki El Şati mülteci kampını ve El Tuffah mahallesini vurdu. İki noktadaki saldırılarda en az 42 Filistinli sivil hayatını kaybetti.

Filistinli medya mensubu Ayman Alhesi, Şati kampına yönelik saldırı sonrasında yürek dağlayan bu görüntüyü paylaştı.

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KIZILHAÇ’A DA SALDIRDILAR

Kızılhaç yaptığı açıklamada cuma akşam saatlerinde ofislerinin yakınına ağır kalibreli mermilerin düştüğünü, aralarında Filistinli Kızılhaç üyelerinin de olduğu 22 kişinin öldüğünü doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İsrail’in Kızılhaç tesislerinin çevresine düzenlediği saldırıda yaralananların El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürülmesi nedeniyle Gazze’deki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise olayda sorumluluklarını gösteren hiçbir kanıtın olmadığını öne sürdü.

HAMAS’IN 4 NUMARASI HEDEF

İsrail ordusu dün de El Şati mülteci kampını ve Gazze’deki El Tuffah mahallesini hedef aldı. En az 42 Filistinli sivil öldü. İsrail medyasında saldırının hedefinin Hamas’ın dört numaralı komutanı Raad Saad olduğu öne sürüldü. Saad’ın Hamas’ın operasyon dairesi başkanı olduğu belirtilirken akibeti belli olmadı. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre dün itibarıyla İsrail saldırılarında son 24 saatte 101 Filistinli öldü ve 169 kişi yaralandı. Dünkü bilanço, İsrail güçlerinin Nuseyrat mülteci kampındaki dört İsrailli rehineyi kurtarmak için en az 274 Filistinliyi öldürdüğü 8 Haziran’dan beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olarak belirtildi.

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AB’DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in saldırısına ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu. Borrell yaptığı açıklamada, “AB, Gazze’deki ICRC ofisine zarar veren ve onlarca can kaybına yol açan bombardımanı kınamaktadır. Bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç vardır ve sorumlular hesap vermelidir” dedi.

BİLGİ NOTU

Hamas’ın İsrail’e yönelik baskını sonrasında İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze’de öldürülen sivillerin sayısı 37 bin 551’e yükseldi.