İsrail-Hamas arasında cenaze krizi

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İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında önceki gün Filistinli örgüt tarafından hayatını kaybeden dört İsrailli rehinenin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından yeni bir kriz çıktı. İsrailli yetkililer, naaşlardan birinin kimliğinin tespit edilemediğini açıkladı. Cesetlerden birinin Oded Lifshitz, ikisinin ise Bibas ailesinin küçük çocukları Ariel ve Kfir’e ait olduğu ancak çocukların annesi Shiri’ye ait olduğu söylenen bedenin başka birine ait olduğu belirtildi.

GAZZELİ KADININ BEDENİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuya ilişkin açıklamasında, Hamas’ın Shiri Bibas’ın değil, Gazzeli bir kadının cansız bedenini teslim ettiğini ileri sürerek anlaşmayı ihlal ettiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın rehine takası görüşmeleri için görevlendirdiği Adam Boehler de CNN’e yaptığı açıklamada, yaşanan durumun ateşkesin ‘açık bir ihlali’ olduğunu söyledi.

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HAMAS: YANLIŞLIK OLMUŞ OLABİLİR

Konuya ilişkin Hamas’tan gelen yanıtta ise Shiri Bibas’ın kalıntılarının, İsrail’in cenazelerin tutulduğu yere düzenlediği hava saldırısının ardından enkaz altında kalan diğer insanların kalıntıları ile karışmış olabileceği belirtildi. Açıklamada “Ailenin diğer Filistinlilerle birlikte tutulduğu yerin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu, cenazelerle ilgili bir hata olabileceği ihtimaline dikkat çekiyoruz” denildi. Örgüt, esirlerin cesedini ellerinde tutmakla ilgilenmediklerinin altını çizerken anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerin henüz başlamadığı vurgulandı ve sürecin Netanyahu tarafından geciktirilmek istendiği iddia edildi.

Öte yandan taraflar arasındaki anlaşmada birinci tur rehine takasının 7’nci ve son turu bugün gerçekleşecek. 6 İsrailli’ye karşılık 602 Filistinli tutuklunun salıverilmesi bekleniyor.

İSRAİL BATI ŞERİA’DA OPERASYONLARI ARTTIRIYOR

Gözler Gazze’deki gelişmelere çevrilmişken İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gece Tel Aviv yakınlarında üç boş otobüsün şüpheli bir saldırıda patlamasının ardından İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik operasyonların yoğunlaştırılması emri verdi. İsrail ordusu ise X hesabından yaptığı açıklamada bölgeye 3 ek tabur gönderilmesine karar verildiğini aktardı. İsrail’in finans merkezi güneyindeki Bat Yam ve Holon kentlerinde boş araçlara yerleştirilen patlayıcıların art arda infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmazken saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.