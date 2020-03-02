İsrail halkı üçüncü kez sandık başında

İsrail’de 6.3 milyon seçmen bugün son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçimler için sandık başına gidecek. Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül’de olmak üzere 2 ayrı seçim yapılsa da sağ ve sol blokun hükümeti kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamaması nedeniyle koalisyon krizi çözülemedi. Bugünkü seçimde yarışın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği belirtiliyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre Netanyahu’nun partisi Likud, seçimi önde götürürken onu Mavi Beyaz takip ediyor. Kanal 12’nin anketinde, Likud’un 120 sandalyeli meclise 35, Mavi Beyaz’ın ise 33 milletvekili göndereceği tahmin ediliyor.

ORTAK ARAP LİSTESİ

İsrail vatandaşı 2 milyona yakın Filistinliyi temsil eden partiler yarın seçime ‘Ortak Arap Listesi Bloku’ adı altında tek listeyle katılıyor. Eylüldeki seçimlere de tek listeyle katılan ve 13 milletvekili çıkaran Ortak Arap Listesi Bloku’nun bu seçimde oylarını artırarak milletvekili sayısını 14’e yükselteceği tahmin ediliyor. Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail meclisindeki 3. büyük grup olma özelliğini korumuş olacak. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Ortadoğu barış planına tepki göstermek için İsrail vatandaşı Filistinlilerin öncekilerine göre bu seçime katılım oranının artacağı belirtiliyor.