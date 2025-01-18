İsrail güvenlik kabinesi anlaşmayı onayladı

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Başbakanlık’tan yapılan açıklamada “Tüm siyasi, güvenlik ve insani yönleri gözden geçirdikten ve önerilen anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşmayı desteklediğini anladıktan sonra güvenlik kabinesi anlaşmayı onayladı” denildi. İsrail kabinesi Knesset’in, anlaşmaya nihai onayı vermek üzere toplanacağı bildirildi.

SMOTRICH İKNA OLDU

İsrail’in Ynet Haber sitesine göre Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde ateşkes anlaşmasına itiraz eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i ikna etmeyi başardı. Smotrich, “anlaşmanın birinci aşamasının ardından İsrail’in savaşa geri döneceğine dair güvence olmazsa” koalisyon ortaklığından ayrılarak hükümeti düşürme tehdidinde bulunmuştu. Habere göre Smotrich’in liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi, kabine oylamasında “anlaşmayı reddedeceğini ancak hükümetten ayrılmayacağını” taahhüt etti.

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3 REHİNE BUGÜN SERBEST

Anlaşmanın Knesset’te onaylanmasının ardından resmen yürürlüğe girmesinden önce atılması gereken başka adımlar bulunuyor. Anlaşmaya itiraz edenlere İsrail Yüksek Adalet Divanı’na itirazlarını iletmeleri için 24 saat süre verilmesi gerekiyor. Ancak İsrail Başbakanlığı itiraz sürecine karşın ilk rehinelerin açıklandığı gibi yarın serbest kalacağını bildirdi. Diğer yandan ateşkes ilanından bu yana devam eden İsrail saldırılarında Gazze’de en az 116 kişi öldürüldü. Filistin Sivil Savunma Birimi bunların arasında en az 30 çocuk, 32 kadın ve 265’ten fazla yaralının bulunduğunu bildirdi.

ORDU ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYOR

İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Israel Katz’ın ateşkes anlaşmasının uygulanması ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik saha hazırlıklarına başlamak üzere bakanlık ve ordu yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da bulunan Nahal Tugayı güçlerini ziyaret etti. Anlaşmanın 42 gün sürmesi beklenen ilk aşamasında İsrail birliklerin Gazze Şeridi’ndeki nüfuslü yerleşim bölgelerinden doğuya doğru çekilmesi bekleniyor.