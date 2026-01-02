İsrail Güney Yemen’i de mi tanıyacak… Kızıldeniz’de nüfuz savaşı

Haberin Devamı

UZMANLARA göre Suudi Arabistan’ın Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) yönelik saldırısının arkasında Riyad’ın Tel Aviv’in aynı adımı Güney Yemen için de atacağı endişesi var. Zira İsrail basını, İsrail’in Somaliland’ın ardından “Güney Yemen”i de tanıyacağı yönünde haberlere imza atmış, Maariv gazetesinde yayımlanan bir haberde, “İsrail, Husilere karşı Kızıldeniz kıyısında işbirliği umuduyla, BAE destekli Güney Yemen’deki grubu tanımayı düşünüyor” denilmişti. Riyad’ın saldırısı sonrası bölgede İsrail ile birlikte hareket ettiği iddia edilen BAE, Yemen’den çekilmek zorunda kalmıştı.

HEM TİCARİ HEM ASKERİ

Afrika Boynuzu’nda Kızıldeniz’in Hint Okyanusu’na açıldığı Aden Körfezi’nin kıyısındaki Somaliland, stratejik konumuyla önem arz ediyor. Bugün Somali olarak isimlendirilen ülkenin geçmişte hem kuzey hem güneyi sömürgeciliğin hedeflerinden biri olduğu gibi bugün de dikkat çekiyor. AA’ya konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Turhan, İsrail’in uzun, orta ve kısa vadeli hedefleri çerçevesinde bu kararı aldığını belirterek “Netanyahu hükümetinin amacı Süveyş kanalındaki küresel ticarette ben de varım demek” olduğunu aktardı. Yıllık 33 trilyon dolarlık ticaret hacminin yüzde 12’si Babü’l Mendeb Boğazı’ndan geçiyor. Öte yandan İsrail’in bölgeye askeri üs kurma hayali olduğunu biliniyor.

Somaliland’da rutin hayat devam ediyor.

SAFLAR SIKLAŞIYOR

Turhan, İsrail’in Somaliland’ı tanıyarak S. Arabistan, Yemen, Etiyopya ve Somali gibi bölge ülkelerine de açık bir mesaj verdiğini; Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ı Afrika Boynuzu’nda dengelemek istediğini değerlendirdi. Öte yandan BAE’nin Yemen’in yanı sıra, Sudan’da 2 yılı aşkın bir süredir devam iç savaşta merkezi yönetime karşı savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri’ni desteklediği biliniyor.

Türkiye’nin Afrika politikasının anahtar ülkesi olan Somali ile ilişkileri, 2011’de dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Mogadişu ziyaretiyle ivme kazanmış; 2017’de Somalili askerleri eğitmek için Ankara’nın yurtdışında en büyük askeri üssü olan TÜRKSOM’un açılmasıyla ilişkiler gelişmişti.