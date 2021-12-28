İsrail güçlerinden Filistinli kadınlara sert müdahale

Filistin’in El-Halil kentindeki Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya çalışan İsrail güçlerini durdurmak isteyen kadınlara, İsrailli polisler tarafından müdahale edildi. Kalabalık bir askeri birliğin buldozer ile Sandes bölgesine geldiğini söyleyen görgü tanıkları, Mohammed al-Atrash’a ait 150 metrekarelik 2 katlı evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtti. Yıkım çalışmalarına engel olmak isteyen 3 kadına müdahalede bulunan İsrail güçlerinin, “demografik kontrol” sağlama çabaları nedeniyle neredeyse her gün Filistinlilere ait evleri ve çeşitli yapıları yıktığını biliniyor.