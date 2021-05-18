İsrail güçleri ramazan ayı başından bu yana 850 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 Nisan'dan bu yana gözaltına alınan Filistinlilerden 450'sinin Batı Şeria'da, 400'nün de Doğu Kudüs'te ikamet ettiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olaylarda yaralanan Filistinlilerin de bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin 9 Mayıs'tan bu yana 850'den fazla İsrail vatandaşı Filistinliyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarını barikatlarla kapatması, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı ve İsrail polisinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması bölgede yaşanan gerilimin fitilini ateşlemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının başladığı 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerdeki gerginlik daha da arttı. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

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