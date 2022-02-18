İsrail güçleri Nablus’ta 23 kişiyi yaraladı

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Filistin Kızılayı'nın Nablus'taki Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 16 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği, 1 kişinin mermi ile yaralandığı, 5 kişinin arbede arasında kaldığını ve 1 kişinin ise direkt olarak gaz bombasıyla vurulması sonucu yaralandığı belirtildi. Filistinli kaynaklar, saldırının bölgedeki İsraillilerin Talmud ayinleri yaptığı esnada Cebel Sabih yakınlarında Filistinlilerin sabah namazı kılmasının ardından çıktığını aktardı. Kaynaklar, Jabal Sobeih'te çıkan saldırılarda İsrail güçlerinin Halid Hüseyin'i tutukladığını söyledi.



İsrailli ve Filistinli kaynaklar, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te 164 yerleşim yeri ve 124 yerleşim karakolunda yaklaşık 650 bin İsrailli yerleşimcinin olduğunu belirtiyor.