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İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

#Filistin#İsrail#Dünya
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

KUDÜS (İHA) - Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle 5’i ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.

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İsrail güçleri, Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yine saldırdı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle 5’i ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Yahudilerin Fısıh Bayramı için bir araya geldiği Mescid-i Aksa’dan Filistinlileri uzaklaştırmak için rastgele sersemletici el bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandığı açıklandı.

Mescid-i Aksa’da ayrıca 3 Filistinlinin tutuklandığı öğrenildi.

 

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#Filistin#İsrail#Dünya

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