MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı
GeriDünya İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastaneye ses bombası attı
Abone Olgoogle-news

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan bir hastaneyi basarak içerde ses bombası kullandı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim'deki Sabit Sabit hastanesine baskın düzenlediğini belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3'ü acil bölümüne olmak üzere hastane içine 4 ses bombası attığını ifade etti.

Filistinli bakan, saldırıyı kınarken, İsrail'in tüm uluslararası anlaşma ve normları ihlal ettiğine işaret etti.

Yerel kaynaklara göre, bu İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere son bir ay içinde düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle