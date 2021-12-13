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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

#İsrail#Filistin#Batı Şeria
İsrail güçleri Batı Şeriada bir Filistinli genci öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenledikleri baskın sırasında 1 Filistinli genci öldürdü, 2 Filistinliyi ise yaraladı.

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İsrail güçleri Batı Şeria’nın Nablus kenti Ras Al-Ain bölgesinde gece saatlerinde baskın düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Filistin Kızılay’ına bağlı Nablus’taki Acil Durum ve Ambulans Departmanı Direktörü Ahmed Jabril yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 Filistinli gencin başından vurularak öldüğünü, İsrail’e ait bir askeri aracın çarpması sonucu ise 2 kişinin de yaralandığını söyledi.

Batı Şeria’da İsrail güçlerinin dün gece düzenledikleri baskında toplam 26 kişi gözaltına alındı.

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#İsrail#Filistin#Batı Şeria

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