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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

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#İsrail#Filistin#Dünya
İsrail güçleri, Batı Şeriada 3 Filistinliyi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 14:01

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus şehrindeki bir askeri kontrol noktasındaki araca açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus şehrindeki bir askeri kontrol noktasındaki araca ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 18 yaşındaki Muhammad Dabeek ile 24 yaşındaki Jihad Al-Shami ve Uday al-Shami'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bakanlık, 1 Filistinlinin de İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "IDF askerleri kendilerine açılan ateşe karşılık vererek Filistinli saldırganlardan 3'ünü etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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#İsrail#Filistin#Dünya

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