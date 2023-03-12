İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nablus şehrindeki bir askeri kontrol noktasındaki araca ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 18 yaşındaki Muhammad Dabeek ile 24 yaşındaki Jihad Al-Shami ve Uday al-Shami'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bakanlık, 1 Filistinlinin de İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "IDF askerleri kendilerine açılan ateşe karşılık vererek Filistinli saldırganlardan 3'ünü etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.