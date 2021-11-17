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İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı

#İsrail#Filistin#Batı Şeria
İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüste 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 12 kişinin gözaltına alındığı aktarılan haberde, Doğu Kudüs'ün İseviyye ile Silvan mahallelerinde de 2 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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#İsrail#Filistin#Batı Şeria

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