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İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü

#İsrail#Filistin#Batı Şeria
İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 3 Filistinli'nin öldürüldüğünü açıkladı.

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İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında güvenlik güçlerinin 3 Filistinli öldürdüğü bildirildi.

Öldürülen Filistinliler'in gözaltına alınmak istenmesi üzerine ateş açtıkları belirtilirken, daha önce silahlı saldırı gerçekleştirdikleri ve saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edildi.

Filistin yerel kaynakları da İsrail güçlerinin Cenin yakınlarındaki Arrabe civarında 3 Filistinliyi "şehit ettiğini" aktardı.

Yerel kaynaklar, Filistinlilerin cenazelerinin taşındığı Filistin Kızılayı'na ait ambulansı kaçırdığını kaydetti.

Yüzlerce Filistinli olay yerine akın ederken, İsrail'in saldırısını kınadı ve İsrail güçlerinin cezalandırılmasını istedi.

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#İsrail#Filistin#Batı Şeria

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