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İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

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#İsrail#Filistin#Batı Şeria
İsrail güçleri 17 yaşındaki Filistinli genci öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 19:54

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistin’in El Halil kentinde 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki 1 genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden gencin adının Mo'men Yassin Jaber olduğu belirtilerek, Jaber’in açılan ateşte kalbinden vurulduğu aktarıldı. Jaber’in Al-Ahli Hastanesi'de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

İSRAİL, BUGÜN 3 FİLİSTİNLİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞTÜ

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentindeki bir mahalleye baskın gerçekleştirmiş, bölgede tansiyonun yükselmesiyle çatışmalar patlak vermişti. Baskında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 40 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir gençte bulunuyor.

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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir İsrail'in arananlar listesinde bulunan El Fetih örgütünün silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları’nın üst düzey yöneticisi İbrahim Al-Nabulsi'nin evine baskın düzenlendiğini ve çıkan çatışmada Al-Nabulsi ile başka bir kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

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#İsrail#Filistin#Batı Şeria

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