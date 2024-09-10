İsrail gözünü Lübnan’a dikti

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GAZZE’de ateşkese dair umutların tükenme noktasına geldiği bir atmosferde, İsrail’den Lübnan Hizbullahı’na yönelik büyük saldırının çok yakın olduğu sinyali geldi. 11 aydır Hizbullah ve İsrail ordusu arasında devam eden sınır çatışmaları, bölgeye yayılan kapsamlı bir savaşın patlak vereceği endişesini yaratırken Tel Aviv’de hem hükümet kanadı, hem de ordu kaynakları Lübnan’da savaşa hazır olunduğu mesajlarını verdi.

‘BİRKAÇ GÜNE BAŞLAYABİLİR’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili Nissim Vaturi, Lübnan’la tam bir savaşın birkaç gün içinde başlayabileceğini öne sürdü. İsrail parlamentosu dışişleri ve savunma komitesi üyesi olan Vaturi, hafta sonu Netanyahu’nun askeri yetkililerle yaptığı toplantıda da kuzey cephesini kast ederek “Bu hikâyeyi sonlandırmalıyız” dediğini aktardı. Likud milletvekiline göre savaş başladığında, Hizbullah komuta merkezlerinin bulunduğu Beyrut’un Dahiyeh banliyösü “Gazze gibi” görünecek. Hizbullah’a yönelik ağustosta yapılana benzer en az 4-5 gün sürecek bir “önleyici saldırının” ardından kara harekâtının başlayabileceği konuşuluyor.

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GANTZ: KUZEYE YÖNELMELİYİZ

Eski İsrail savaş kabinesi üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’dan da benzer açıklamalar geldi. ABD’yi ziyaret eden Gantz, İsrail’in odağını Gazze’den çekerek Hizbullah ve Lübnan sınırına kaydırması gerektiğini söyledi. “Gazze ile başa çıkmak için yeterli gücümüz var. Kuzeyde olup bitenlere odaklanmalıyız” diye konuşan Gantz, “Bunun için geç kaldığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

PLANI ABD’YE SUNDULAR

İsrail medyasına göre Lübnan’da savaş için hazırlık yapan kuzey komutanlığı, emir verildikten sonra yüksek yoğunluklu çatışmaya geçişin hızlandırılması için planlarını güncelledi. Öte yandan ABD CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerle bir toplantı düzenledi. Kurilla’ya, Halevi ve Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin tarafından “Lübnan’a yönelik operasyonel planlarını” sundu.

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Bu arada Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut’ta BM Güvenlik Konseyi’ne üye ülkelerin büyükelçileriyle görüştü. Mikati, “BMGK’nın İsrail’in ihlallerine ve Lübnanlı sivillere yönelik saldırılarına karşı daha etkili ve kararlı önlemler alması gerektiğini” belirtti.

HEDEF İRANLI ASKERİ UZMANLAR... İSRAİL JETLERİ SURİYE’Yİ VURDU

İSRAİL ordusu, Suriye’nin Hama kenti yakınlarındaki Misyaf ve Tarsus’ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenledi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Misyaf’ta vurulan bölgede askeri tesis bulunduğunu ve en az 16 kişi öldüğünü, 30’dan fazla kişinin de yaralandığını aktardı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise ölü sayısını 28 olarak bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, saldırıyla ilgili Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “Siyonist rejimin Suriye topraklarına yönelik bu suç teşkil eden saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

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