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İsrail Genelkurmayı: ‘Nasrallah’ın cenazesini vuracaktık’

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#İsrail#Herzi Halevi#Nasrallah
İsrail Genelkurmayı: ‘Nasrallah’ın cenazesini vuracaktık’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:00

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın 23 Şubat’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen cenaze törenine saldırı yapmayı değerlendirdiklerini kaydetti.

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Askeri öğrencilere bir konuşma yaparkenki görüntüleri İsrail medyasında yayımlanan Halevi, konuşmasında “Nasrallah’ın cenazesine katılanların bir kısmının ölmesiyle sonuçlanacak” bir hava saldırısı düzenlemeyi düşündüklerini söyledi. Cenaze töreni düzenlendiği gün arabasında “özel bir görüşme” gerçekleştirdiğini belirten Halevi, görüşmenin Nasrallah’ın cenazesi hakkında olduğunu ve bu kararı değerlendirdiklerini söyledi. Konuşma yaptığı askeri öğrencilerden görüşmenin içeriğini tahmin etmelerini isteyen Halevi, öğrencilerden “cenazeye saldırı” cevabını almasının ardından “Anlıyorsunuz, kim destekler?” ifadesini kullandı. Bu durumun “İsrail ordusunun kararlarının ciddiyetini” gösterdiğini savunan Halevi, Nasrallah’ın cenaze töreninde İsrail savaş uçaklarının Beyrut semalarında uçtuğunu hatırlattı. Hizbullah lideri Nasrallah 27 Eylül 2024’te Dahiye’ye İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

 

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#İsrail#Herzi Halevi#Nasrallah

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