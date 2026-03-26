İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Netanyahu'yu kızdıracak itiraf: Ordumuz çökecek

#İsrail#Ordu#SAVAŞ
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 21:27

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek." diye uyardı.

Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey yetkilileri de "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullandı.

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etti.

Ordu yetkilileri, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlattı.

