İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a savaş tehdidi

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 16:56

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'ı gerekli görmeleri durumunda yeni saldırılar başlatmakla tehdit etti. Zamir, İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışma sürecinin "önleyici savaş" olduğunu savundu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Tel Aviv'deki Glilot Üssü'nde düzenlenen bir askeri törende yaptığı konuşmada, İsrail'in gerekirse İran'a tekrar saldırmaya hazır olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in tehditleri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin Beyrut ziyareti sırasında Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'in "yırtıcı bir hayvana dönüştüğü" eleştirisinde bulunmasından sadece bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail ordusunun İran'ı, Lübnan'da Hizbullah ile Yemen'deki İran destekli Husileri vurduğunu söyleyen Zamir, "Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız" dedi.

Zamir, haziran ayında 12 gün boyunca süren İsrail-İran çatışmasını "varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş" olarak niteledi.

LARİCANİ'DEN İSRAİL'E 'HAYVAN' BENZETMESİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, Beyrut temasları kapsamında Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Laricani, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına işaret ederek, "İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor" demişti.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

