İsrail Gazze’yi yapay zekâ ile vuracak

Ortadoğu’da düşman bellediği grup ve ülkelerin üst düzey liderlerini hedef alan İsrail ordusu, Gazze’nin kalbine başlatılan işgal harekâtlarında da benzer bir strateji izleyecek. The National’a konuşan analistlere göre, Gazze’de “yüksek kinetik aktivite” olarak adlandırılan üç haftalık bir süreç başlamak üzere. İsrail ordusunun bu süreçte hedefi fazla asker kaybı yaşamadan, yoğun saldırılar ve yapay zekâ kullanılarak “düşmanı bulmak ve ortadan kaldırmak” olacak. İsrail, kendi asker kayıplarını en aza indirmek için önce kenti yoğun biçimde bombalayacak, ardından Merkava V tankları, Namer zırhlı personel taşıyıcıları ve D9 buldozerlerle Hamas mevzilerine ilerleyecek. Yoğun saldırılarla Hamas üyelerini yeraltı tünellerinden çıkarmayı hedefleyen İsrail ordusu, Hamas üyelerini yüz tanıma, yürüyüş analizleri, termal izleme, sinyal istihbaratı gibi çok katmanlı verileri bir araya getiren yapay zekâ sistemleri ile pusuya düşürmeyi planlıyor.

SİVİLLERİ ‘YAN HASAR’ SAYACAKLAR

İşgal taktikleri kapsamında İsrail, ağırlıklı olarak iki özel yapay zekâ programına çok güveniyor. Daha önce Refah saldırılarında da gündeme gelen Lavender (Lavanta) isimli sistem, İsrail ordusunun sahip olduğu veri havuzlarını kullanarak sivillerin arasına karışmış Hamas üyelerinin kimliğini ve konumlarını tespit etmeye yarayacak. İnsansız hava araçları ile birlikte kullanılabilen Lavender sisteminin verdiği veriler doğrultusunda sadece 20 saniye içinde saldırı onayı verilebilecek ve Hamas liderleri hedef alınacak. Olası saldırılar esnasında gerçekleşen sivil ölümleri ve yaralanmalar ise “yan hasar” olarak kabul edilecek.

YERİN ALTINA DA İNECEKLER

Lavender’in yanı sıra, Gospel (İncil) olarak adlandırılan başka bir yapay zekâ programı ile de Hamas’ın tünel ağı hedef alınacak. Karar alma yeteneğine sahip olan Gospel, Lavender’in fonksiyonlarına ek olarak Hamas’ın komuta merkezi olan sığınakları hedef olarak belirleyecek. Termal görüntüleme de dahil olmak üzere gelişmiş çok boyutlu sensörler, yer altında çalışan veya tünel sistemlerinden çıkmaya çalışan Hamas üyelerini tespit etmeye yarayacak. Yahalom Birliği olarak bilinen özel eğitimli mühendis komandolar ise, yer altında patlayıcıları etkisiz hale getirme ve tünelleri “temizleme” görevini üstlenecek. Uzmanlara göre, tünel ağının büyüklüğü savaş öncesindeki tahminlerin 4 ila 5 katına ulaşmış durumda. İsrail, 7 Ekim 2023’ün ardından düzenlediği saldırıların ilk 35 gününde de Gospel’i kullanarak 15 bin hedefi vurmuştu.

WASHINGTON POST ‘TRUST’ ADLI GAZZE PLANINI YAYINLADI

Washington Post gazetesi, Gazze’de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsü konusunda Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık ‘Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)’ adlı belgenin detaylarını yayınladı. Plan, Trump’ın, bölge yönetiminin ABD tarafından en az 10 yıllığına devralınması görüşüne dayanıyor. Planda, bölgenin yeniden inşası sürecinde Gazze’de yaşayan 2 milyon Filistinlinin belirli bir ücret karşılığında ‘gönüllü’ bir şekilde başka ülkelere ya da kısıtlı, güvenli bir bölgeye geçici olarak yeniden yerleştirilmesi gibi detaylar yer alıyor.

NETANYAHU ‘VURDUK’ DEDİ: EBU UBEYDE ÖLDÜ MÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi hedef aldıklarını açıkladı. Dün hükümet toplantısında konuşan Netanyahu, alaycı bir üslupla “Umarım artık aramızda değildir. Ancak Hamas tarafında artık bu durumu netleştirecek kimse kalmadığını görüyorum” ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da, X hesabında Ebu Ubeyde’yi öldürdüklerini iddia etti. İsrail basınında Gazze kentinin en-Nasır Mahallesi’nde önceki gün bir binaya hava saldırısı düzenlendiği ve saldırının Ebu Ubeyde’yi hedef aldığı öne sürüldü. Ebu Ubeyde’nin gerçek isminin Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout olduğu iddia edilerek yüzü açık fotoğrafı yayınlandı. Bu arada İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas liderlerini tehdit ederek, “Hamas’ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurtdışında ve onlara da ulaşacağız” dedi.

HAMAS DOĞRULAMADI

Hamas’tan Ubeyde’nin sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kaynaklara göre saldırıda hedef alınan daire, Ebu Ubeyde ve ailesi tarafından yalnızca birkaç gün önce kiralanmıştı. Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde, kamera önünde yüzünü kefiyye ile kapatıyordu. Gerçek adı ve yüzü bilinmeyen Ebu Ubeyde, Filistin direnişinin de sembol isimlerinden biri haline gelmişti.