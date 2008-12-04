İsrail Gazze'yi yabancı basın mensuplarına açtı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail, yaklaşık bir aydır Gazze'deki Filistinli militanların roket saldırılarını gerekçe göstererek yabancı basın mensuplarına uyguladığı Gazze'ye giriş yasağını kaldırdı.

İsrail'deki Yabancı Basın Derneği, İsrail askeri sözcüsü Peter Lerner'in, Gazze'ye girişlerde kullanılan Erez geçiş noktasının açıldığını bildirdiğini duyurdu.



Gazze'ye girmek isteyenlerin, Erez'deki koordinasyon bürosu ile temasa geçmeleri istendi. İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetimi arasında 19 Haziran'da yürürlüğe giren ateşkesin, İsrail'in sınırda yaptığı bir operasyon nedeniyle fiilen ortadan kalktığı 4 Kasımdan sonra, Erez'in yabancı basın mensuplarının geçişine de kapandığı ortaya çıkmıştı.



Yabancı Basın Derneği, Erez'in açılması için hükümet ve ordu yetkililerine başvurmuş, ancak net bir cevap alamayınca olayı Yüksek Mahkeme'ye götürmüştü.



Erez'in açılmasına rağmen, Gazze Şeridi'ne mal geçişlerinde kullanılan diğer sınır geçişlerinin hepsi kapalı bulunuyor.

