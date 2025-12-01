İsrail, Gazze'yi topçu atışları ve helikopterlerle hedef aldı

Haberin Devamı

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı.

Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusuna ait bir helikopterden kentin doğu kesimlerine yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk 50 gününde anlaşmayı 591 kez ihlal ettiğini ve bu saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 903 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Haberin Devamı

TUBAS KENTİNE BASKIN

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tubas ile Akaba'ya çok sayıda birlikle baskın düzenleyen İsrail ordusu, kentin ve beldenin caddelerine konuşlandı. Tubas ile Akaba'da ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilirken, askeri buldozerler de Tubas'ta yolları kapatmaya başladı. Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bazı evleri askeri kışlaya çevirdi.

Tubas Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun günlerce süren önceki baskınında yüzlerce Filistinliyi yaraladığı, gözaltına aldığı, kamu ve özel mülklere büyük zarar verdiği bildirildi. Tubas Eğitim Müdürlüğü de İsrail ordusunun yerel saatle 04.00 itibarıyla bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmesi nedeniyle kentin tamamında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin kararın, bölgedeki gelişmelere göre duyurulacağı aktarıldı.

FİLİSTİNLİLERE TEHDİT İLANLARI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

Haberin Devamı

Tubas'ta evlere baskın düzenleyen, sakinlerini yerinden edip eşyaları tahrip eden ve bazı evleri askeri kışlaya dönüştüren İsrail ordusu, Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre 162 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusunun kentteki saldırılarında 150 Filistinli yaralanmış, 29 Kasım'da baskınının 4. gününde İsrail askerleri Tubas'tan çekilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.