İsrail Gazze’yi robotlarla yıkıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni işgal ve ilhak planı kapsamında gerçekleştirdiği saldırılarda yeni bir yıkım aracını daha devreye soktu. Gazze’nin birçok bölgesini hava saldırıları ve zırhlı buldozerlerle yıkan İsrail ordusu şimdi de uzaktan kumandayla yönlendirilen patlayıcı yüklü katil robotları kullanıyor. Abu Dabi merkezli The National’a konuşan Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal’a göre katil robotlar güçlü sesleri, yaydıkları kırmızı alevler ve yıkım kapasiteleriyle diğer patlayıcılardan kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Patlama noktasının 100 metre çevresinde tam, 300 metrede ise kısmi yıkıma yol açan robotlar, 6 Ağustos’tan bu yana sadece Gazze kentinin Zeytun Mahallesi’nde 50’den fazla kez infilak ettirildi ve 500’den fazla evi yok etti.

İKİ TÜR ROBOT VAR

Filistinli araştırmacı Rami Abu Zbida’ya göre, Gazze’de iki tip robot kullanıyor. Bunlardan ilkini, Zelda adıyla da bilinen eski tip M113 zırhlı personel taşıyıcılarının mürettebatsız hâle getirilerek tonlarca patlayıcıyla doldurulduğu paletli araçlar oluşturuyor. M113’ler, uzaktan kumanda ile içinde asker bulunmaksızın sivil yapıların arasına sokuluyor ve patlayıcılar infilak ettiriliyor. Raporlara göre yüzlerce M113’ü yıllardır ellerinden çıkarmaya çalışan İsrail ordusu, çareyi araçları katil robotlara dönüştürerek yeniden değerlendirmekte buldu.

KÖR SALDIRI YAPIYORLAR

Daha küçük boyutlu olan ikinci tür robotlar ise özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde ara sokaklara, bina içlerine ya da tünel girişlerine yerleştiriliyor. Kontrolsüz bir yıkım yaratan bu robotlar da uzaktan yönetilerek aynı anda çok sayıda evi yok edebiliyor.

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Ramy Abdu, katil robotlardan birinin bile patlatılmasının aynı anda altı veya yedi evi yok edebileceğini belirtti.

GEÇEN YIL KULLANMIŞTI

Euro-Med tarafından Ekim 2024’te yayınlanan bir raporda, İsrail’in Gazze’ye yönelik robot kullanımının Mayıs 2024’te başladığı, ilk kez kayıt altına alınmasının ise Ekim 2024’te Gazze şehrinin sadece 4 kilometre kuzeyindeki Cebaliye’de gerçekleştiği belirtilmişti. Euro-Med, bu tür cihazların kullanımını uluslararası hukuka aykırı buluyor.

DONANMA DESTEĞE HAZIR OLMALI

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hayfa Deniz Üssü’nü ziyaret etti. Burada konuşan Zamir, “Gazze’de operasyonu genişletmeliyiz. Donanma karadaki birliklere destek sağlamaya hazır olmalı. Savaş hedeflerimizin çoğuna ulaştık” dedi. Zamir donanmanın, ‘Ortadoğu’da İsrail’in güvenliği için gizli operasyonlar yürüttüğünü’ de aktardı.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ BİN AĞACI SÖKTÜLER

İsrail’in Filistin topraklarındaki işgal politikası kapsamında yalnızca yerleşim yerleri değil, bölgedeki zeytinlikler de sistemli bir şekilde tahrip ediliyor. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Ramallah’a bağlı Mugayyir köyünde üç günde yaklaşık 3 bin zeytin ağacını buldozer kullanarak yerle bir etti. Ordu, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı köydeki ağaçların, köyün topraklarından geçen ana İsrail yerleşim yoluna “güvenlik tehdidi” oluşturması sebebiyle yok edildiğini savundu. Üç gün boyunca köyü kuşatan işgal güçlerinin çekilmesinin ardından köy sakinleri ise, beldenin doğu kesiminde sökülen zeytin ağaçlarını yeniden dikmeye başladı. İsrail ordusu, halihazırda Filistin’in kültürel sembolü olan zeytin ağaçlarını on yıllardır tahrip ediyor. Raporlara göre, 1967’den bu yana 800 binden fazla zeytin ağacı İsrailli yetkililer veya yerleşimciler tarafından kökünden söküldü, yakıldı ya da yok edildi.