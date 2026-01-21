×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor: Ayakta kalan son binalar hedefte

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hava Saldırısı
İsrail, Gazzeye saldırılarını sürdürüyor: Ayakta kalan son binalar hedefte
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 09:38

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi, binaları havaya uçurdu.

Haberin Devamı

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu. Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi.

İsrail, Gazzeye saldırılarını sürdürüyor: Ayakta kalan son binalar hedefte

SAVAŞ GEMİLERİ SAHİLE ATEŞ AÇTI

İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

Haberin Devamı

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gözden KaçmasınTrumptan suikast ihtimali hazırlığı: İranın yeryüzünden silinmesi için kesin talimatlar verdimTrump'tan 'suikast ihtimali' hazırlığı: 'İran'ın yeryüzünden silinmesi için kesin talimatlar verdim'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrumpı taşıyan uçakta arıza alarmı: Air Force One, acil iniş yaptıTrump'ı taşıyan uçakta arıza alarmı: Air Force One, acil iniş yaptıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze#Hava Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!