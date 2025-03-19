İsrail Gazze’ye ölüm saçtı! Netanyahu ateşkesi tek taraflı bozdu

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İsrail ordusu dün sabaha karşı 19 Ocak’ta imzalanan ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’nin birçok noktasını önceden hiçbir sinyal vermeden ağır hava saldırılarıyla vurdu. Kendi imzaladığı üç aşamalı ateşkes anlaşması taslağına uymayan ve savaşa dönmek için bahane arayan İsrail saldırılarında en az 404 kişi öldü, 562 kişi yaralandı. İsrail’in ramazan ayı olmasına rağmen son iki haftadır insani yardım malzemelerinin girişine izin vermediği ve elektrik tedarikini kestiği Gazze’ye savaşın dehşeti geri döndü. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin saldırı kararını geçen hafta Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes müzakereleri devam ederken aldığını, Amerikan basını ise Beyaz Saray’ın korkunç saldırılara yeşil ışık yaktığını yazdı.

HAMAS’A SALDIRI

İsrail ordusu dün Gazze Şeridi’ndeki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in Gazze’ye en az 35 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Filistin televizyon kanalı El-Aksa TV, onlarca ev, cami, okul ve çadırın hedef alındığını bildirdi. İsrail saldırılarında Hamas’a bağlı Gazze Şeridi’ndeki hükümetin başkanı İsam ed-Dalis’in de aralarında bulunduğu “bir grup hükümet liderinin” de öldüğü bildirildi. Gazze Şeridi’ndeki hükümet medya ofisi, söz konusu isimlerin İsrail savaş uçakları tarafından aileleriyle birlikte doğrudan hedef alındığını duyurdu. İslami Cihad, örgütün Kudüs Tugayları Sözcüsü Naci Ebu Seyf ile eşinin de İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordu sözcülüğü gün içinde bazı bölgelere tahliye emri çıkardı. Bu çağrılar ordunun bu bölgede bir kara harekâtına başlayabileceği yönünde bir işaret olarak yorumlandı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, saldırıya gerekçe olarak Hamas’ın ABD ve arabulucu ülkelerden gelen rehinelerin teslimini öngören ateşkes tekliflerini reddetmesi gösterildi. Açıklamada, “İsrail bundan böyle Hamas’a karşı askeri gücünü arttırarak hareket edecektir” ifadeleri kullanıldı.





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‘TRUMP ONAY VERDİ’ İDDİASI

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt Amerikan FoxNews’a yaptığı açıklamada saldırılar öncesi İsrail’in ABD’ye danıştığını doğruladı. Sözcü, “Başkan Trump’ın açıkça ifade ettiği gibi yalnızca İsrail’i değil ABD’yi de terörize etmeye çalışan Hamas, Husiler ve İran bedel ödeyecek. Cehennemin kapıları açılacak” diye konuştu. Amerikan WSJ gazetesine göre İsrailli bir yetkili, Trump’ın Hamas’ın rehineleri teslim etmemesi üzerine İsrail’e saldırıları yeniden başlatması için yeşil ışık yaktığını söyledi.

AİLELER TEPKİLİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaşa devam kararına rehine yakınlarından tepki geldi. Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu, Tel Aviv yönetimini “esirlerin hayatlarını hiçe saymakla” suçladı. Hamas kaynakları da Arap basınına saldırılarda 1 İsrailli rehinenin öldüğü, 2 rehinenin ise yaralandığını aktardı. Saldırılar öncesi Gazze’deki 59 rehinede 24’ünün hayatta olduğu düşünülüyordu.

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İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMEDİ

NETANYAHU hükümeti, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin devamı ve kalıca barışa giden yol için yapılan müzakerelerde haftalardır ayak diretiyordu.

* 3 Şubat’ta başlaması gereken ikinci aşama görüşmelerine uzun süre heyet göndermeyen Netanyahu, daha sonra heyeti ikinci aşamaya geçiş için değil, “yalnızca birinci aşamanın uzatılması için” yetkilendirildi. ABD Ortadoğu elçisi Steve Witkoff da ikinci aşamaya geçilmesi için çaba göstermedi; bunun yerine Hamas’a “tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkesin nisan ortasına kadar uzatılmasını” teklif etti.

* Hamas “İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi” ve “kalıcı ateşkesin ilanı”nı içeren ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğinde ısrar etti. Birinci aşamanın 1 Mart’ta sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, savaşa yeniden dönüleceği korkusu yaşamaya başladı.

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* İsrail’in müttefiki ABD, “tüm rehineler serbest kalmazsa kıyametin kopacağı yönünde” tehditlerde bulundu. Başkan Trump, Gazze halkını “Rehineleri vermezseniz öleceksiniz” sözleriyle hedef aldı. Selefi Joe Biden’ın askıya aldığı silah sevkıyatlarını yeniden başlatarak İsrail’e yüksek tonajlı bombalar gönderdi.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

‘SOYKIRIMIN YENİ AŞAMASI’

İSRAİL’in en ufak bir uyarıda bulunmadan ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne ölüm yağdırmaya başlaması, dünyanın tepkisini çekti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçtiği” vurgulanarak “İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir” denildi.

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‘BARBARCA SALDIRI’

* İran, “İsrail’i cesaretlendirenin müttefiki ABD olduğuna” dikkat çekerek saldırıları Filistin topraklarında “soykırım ve etnik temizliğin devamı” olarak nitelendirdi.

* Ateşkesin uzatılması için müzakerelere arabulucuk yapan Mısır’dan da İsrail’e sert tepki geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı saldırıların ateşkesin “açık bir ihlali” olduğunu belirtirken Ürdün hükümeti “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırgan ve barbarca bombardımanı artık durmalı” açıklamasında bulundu.

‘DÜNYADAKİ CEHENNEM’

* Birlemiş Milletler (BM) sözcüsü Rolando Gomez, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırılar karşısında şoke olduğunu belirtti. Ateşkese saygı, insani yardımın yeniden sağlanması ve kalan rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması için güçlü bir şekilde çağrıda bulunuyor” diye konuştu. BM Filistin Mülteci Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini ise saldıların ardından “aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldürüldüğü korkunç sahneler” yaşandığını belirterek “Savaşı yeniden başlatarak ‘dünyadaki cehennemi’ körüklemek yalnızca daha fazla umutsuzluk ve acı getirecek” uyarısında bulundu.

‘ATEŞKESE GERİ DÖNÜN’

* Avrupa Birliği İnsani Yardım Komiseri Hadja Lahbib, sosyal medyadan “Gazze’de yenilenen tırmanış yıkıcı. Siviller hayal edilemez acılar çekti. Ateşkese derhal geri dönülmesi zorunludur” açıklamasında bulundu. Belçika, İsviçre, Hollanda ve Norveç hükümetlerinden de ateşkese derhal geri dönüş çağrıları geldi.

İTİDAL ÇAĞRILARI

* Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Pekin’in Gazze’deki durumdan “çok endişeli” olduğunu belirterek tarafları “durumun tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya” çağırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov ise “Durumu çok yakından izliyoruz. Özellikle endişe verici olan, sivil nüfus arasında büyük can kayıplarına dair raporlar” açıklamasında bulundu.