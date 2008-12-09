İsrail Gazze'ye geçiş noktalarını açtı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail, Gazze ile geçiş noktalarını insani yardım ve akaryakıt sevkıyatı için açtı.

Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, "bugün hiç roket saldırısı olmamasını dikkate alarak", geçiş noktalarının açılması talimatını verdiği bildirildi.

İsrail ordusu da Kerem Şalom geçişinden 45 kamyon insani yardım malzemesi naklinin yapılacağını duyurdu. 30 kamyon yüklü hububatın da Karni geçişinden nakline izin verildi.



Nahal Oz terminalinden Gazze'nin elektrik santralinde kullanılacak fuel oil ile mutfaklarda kullanılan gaz gönderilecek.



Gazze Şeridi ve burada yaşayan 1,5 milyona yakın Filistinli, İsrail'in operasyonuna tepki olarak başlayan roket saldırılarının ardından geçiş noktalarını tümüyle kapatması nedeniyle, 5 Kasımdan bu yana tam bir abluka altında bulunuyor.



İsrail, bu süre içinde sadece birkaç kez giriş kapılarını açarak insani yardımların geçişine izin vermiş, ancak her roket saldırısının ardından kapıları yeniden kapatmıştı.



Roket saldırıları nedeniyle yabancı gazetecilerin geçişine de kapanan, ancak Yabancı Basın Derneğinin yoğun temasları sonucu birkaç gün önce açılan Erez geçişi de kapatılmıştı. Erez geçişi, yabancı basın mensupları için yeniden açılarak, Gazze Şeridi'ne geçişlere imkan sağlandı.

