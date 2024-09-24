İsrail, Gazze’den sonra Lübnan’ı vuruyor... Yüzlerce saldırı! Kaos ve panik

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Dünya liderlerinin barış, refah ve istikrar parolasıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinde bir araya geldiği dönemde, İsrail ordusu Gazze’nin ardından Lübnan’da da hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Cumartesi akşamından bu yana Hizbullah mevzilerini hedef alan İsrail’in, Lübnan’ın güney sınırında tampon bölge oluşturmak amacıyla kara harekâtına hazırlandığı düşünülüyor. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’ın İsrail sınırına yakın bölgelerde yaşayan halk ülkenin kuzeyine kaçmak zorunda kaldı. İsrail’in askeri operasyonlara eşlik eden psikolojik harp taktiklerinin de etkisiyle Lübnan’da panik havası hâkim.

İÇ SAVAŞTAN SONRA ‘EN KANLI GÜN’

İsrail ordusu dün sabah saatlerinde iki dalga halinde hava saldırısı başlattı. Ordudan yapılan açıklamaya göre öğlene kadar Lübnan’ın güneyi ve doğusunda 300’den fazla nokta füze ve dronlarla vurulurken, Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılar nedeniyle 35’i çocuk 492 kişinin öldüğünü 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in dünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana ‘en kanlı günü’ yaşadıklarını söyledi.Lübnan Sağlık Bakanlığı ülkenin güneyi ve doğusundaki hastanelere rutin operasyonların iptal edilmesi, yaralılara öncelik tanınması talimatı verdi.

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‘ÖNCE BİZ VURACAĞIZ’

Öğleden sonra açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Beka Vadisi’ne büyük bir hava saldırısına başlayacaklarını duyurdu ve bölgede yaşayanlara saldırıların başlamasından önce 2 saat olduğunu duyurarak, “kendi güvenlikleri için Hizbullah mevzilerinden uzak durmaları” çağrısı yaptı. Hizbullah’ın sivil binaları silah deposu olarak kullandığını savunan Hagari, “İsrail halkına tehdit oluşturmadan önce biz bu hedefleri vuracağız” dedi. Hagari, Lübnan’a olası bir kara harekâtına ilişkin soruya, “İsrail’in kuzeyinden tahliye edilen halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız” yanıtını verdi.

‘SOYKIRIM SAVAŞI’

Lübnan Başbakanı Necip Mikati saldırıları, “İsrail’in Lübnan’a yönelik giriştiği bir soykırım savaşı” olarak nitelendirdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, “İsrail’in bu saldırıları, Lübnan’a yönelik tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır. İsrail, saldırılarla Lübnan’ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor” diyen Mikati, BM’ye, BMGK’ya ve aktif devletlere “doğru olanın yanında yer alma ve saldırıları durdurma çağrısı” yaptıklarını belirtti.

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İSRAİL’DEN TAHLİYE MESAJLARI

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, Beyrut ve bazı bölgelerdeki vatandaşların telefonlarına İsrail’den uyarı mesajları geldiğini bildirdi. Mesajlarda Lübnanlılara “bulundukları yerleri derhal boşaltmaları” çağrısı yapıldığı, Enformasyon Bakanı Ziyad el-Makari’nin ofisindeki telesekretere de “binanın boşaltılması” çağrısının bulunduğu bir mesaj geldiği aktarıldı. Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında büyük oranda Lübnan-İsrail sınır bölgesinde yoğunlaşan karşılıklı füze saldırıları yaşanıyordu. Saldırılar nedeniyle en az 70 bin İsrail vatandaşı yerinden edilmiş, konu İsrail içinde Binyamin Netanyahu hükümeti için bir baskı unsuruna dönüşmüştü.





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DÜNYA TEDİRGİN

TEHLİKELİ TIRMANIŞ

* Türk Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürekleme çabasının yeni bir aşamasıdır” açıklamasında bulundu.

* BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, “Lübnan’daki tırmanıştan son derece kaygılıyız, derin endişe duyuyoruz” dedi.

* İran Dışişleri Bakanlığı Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların ardından İsrail’i “tehlikeli sonuçlar” konusunda uyardı.

* Şii İslam’ın Irak’taki en yüksek otoritesi olan Büyük Ayetullah Ali Sistani, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırganlığını sona erdirmek için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

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* Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, BMGK’yı İsrail’in saldırganlığına karşı harekete geçmeye çağırdı.

* İspanya hükümeti, Lübnan’a yönelik saldırıları kınayarak Gazze’de acilen ateşkes gerektiğini vurguladı.

İSRAİL OHAL'DE

KUZEY GAZZE’DE ASKERİ, LÜBNAN’DA TAMPON BÖLGE

İsrail hükümeti, ülkenin kuzeyinde yaşayan vatandaşlarının bölgeye geri dönmesini savaş hedefleri arasına eklerken, Gazze Şeridi’nin kuzeyinin askeri, İsrail sınırının Lübnan tarafında tampon bölge ilan edilmesi tartışılıyor. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Lübnan’ın güneyinde yaşayan halkın sürülerek bölgede “tampon bölge” oluşturulması önerisinde bulundu. Lübnan yönetiminin ülkenin güneyinde “egemenliğini sağlayamadığını” iddia eden Chikli, “İsrail ordusunun bölgeyi ele geçirmesi gerektiğini” öne sürdü. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili olan Chikli, sosyal medya hesabından bir haritayla birlikte “Lübnan hükümeti, ülkenin güneyinde Hizbullah’ın varlığını yasaklayan 1701 sayılı BM kararını uygulamaktan aciz, işlevsiz bir devlettir. Dolayısıyla İsrail’in güneydeki köyleri boşaltıp orada bir tampon bölge kurmaktan başka seçeneği yoktur” yazdı.





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Öte yandan İsrail, 11 aydır yıkıcı savaşın sürdüğü Gazze’de de benzer bir planın peşinde. Netanyahu, hükümetin “Generaller Planı”nı devreye sokmayı düşündüğünü açıkladı. Bu ayın başlarında yayınlanan Generaller Planı, kuzey Gazze’de kalan Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve bölgenin “kapalı askeri bölge” olarak ilan edilmesini öngörüyor.

Bu arada İsrail’in dün gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan’dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilân ettiği aktarıldı.

BEYRUT’TA HİZBULLAH’IN 3 NUMARASINI HEDEF ALDI

İsrail ordusu dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlerken, başkent Beyrut’u da havadan vurdu. Saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid’de bir binaya yönelik gerçekleştirildi. Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. SkyNews’in Arapça yayın organı Hizbullah liderlerinden Ali Karaki’nin öldürüldüğünü bildirdi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, Karaki’nin öldürüldüğüne dair haberler yalanlandı.