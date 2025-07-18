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İsrail Gazze’de kilise vurdu... Çocuklar, yaşlılar, engelliler sığınmıştı

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#İsrail#Gazze#Hıristiyan
İsrail Gazze’de kilise vurdu... Çocuklar, yaşlılar, engelliler sığınmıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:00

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde ölüm saçmaya devam ediyor. Dün Şeridin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze kentindeki Katolik Kutsal Aile Kilisesi’ni de hedef aldı.

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Topçu atışıyla vurulduğu belirtilen kilisede 3 kişi öldü, kilisenin rahibi Gabriel Romanelli dahil 10 kişi ise yaralandı. Al-Ahli Arap Hastanesi yöneticisi Dr. Fadel Naim saldırıda yaralananlardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Evleri yıkılan Hıristiyan ve Müslüman Gazzelilere sığınak olarak kullanılan kilisede büyük oranda kadınlar ve çocukların bulunduğu ayrıca kiliseye sığınanlar arasında 54 engelli kişinin de olduğu bildirildi. İsrail ordusu ise kilisenin kasıtlı olarak vurulmadığını ve olayın soruşturulduğunu açıkladı.

İsrail Gazze’de kilise vurdu... Çocuklar, yaşlılar, engelliler sığınmıştı

Ordu tarafından, “bölgedeki operasyonel faaliyet sırasında ateşlenen bir top mermisinin parçaları yanlışlıkla kiliseye isabet etti” denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun X hesabından yapılan paylaşımda da kilisenin hedef alınmasından dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

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Diğer yandan Netanyahu açıklama öncesi ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşmüş. Trump’ın kiliseye yapılan saldırıdan dolayı hoşnutsuzluğunu ifade ettiği öğrenilmişti.

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#İsrail#Gazze#Hıristiyan

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